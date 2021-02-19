Як позбутися неприємного запаху від сигарет: дієві способи

Багатьох курців, а також тих, хто їх оточує періодично дратує запах сигарет. Його позбутися дуже складно. Незалежно від того, чи цей запах відчутний на волоссі, чи на одязі, чи в кімнаті, моментального способу розв'язання проблеми не існує.

Але ми розповімо вам про найбільш дієві способи, які допоможуть максимально якісно знищити запах цигаркового диму.

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Як позбутися запаху цигарок з рота

Усі курці повинні розуміти, що для того, щоб не було сигаретного запаху з рота, потрібно мінімум тричі на день чистити зуби, щоки та язик.

Якщо вам потрібно швидко позбутися запаху, можете придбати льодяники "Антиполіцай". Вони миттєво знищують запах алкоголю, сигарет, часнику тощо.

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У випадках, якщо вам самим подобається процес куріння, але не подобається запах, будучи вдома, ви можете заїдати сигаретний смак лимоном, апельсином, грейпфрутом, морквою. Також можна "запивати" аромат міцною кавою чи чаєм. В ідеалі в рідини додавайте корінь імбиру.

Не рекомендуємо використовувати різні спреї для рота. Як правило, їхня дія дуже короткотривала. Тому по факту це може бути просто зайва витрата коштів.

Як позбутися запаху сигарет з волосся

Ви можете попередити появу неприємного аромату. Для цього перед курінням одягайте головні убори чи капюшони. Дівчатам рекомендуємо зав'язувати волосся в пучок.

Якщо ви цього не зробили й ваше волосся уже має неприємний аромат сигаретного диму, ви можете його легкого позбутися. Для цього збризніть щітку для розчісування волосся парфумами, а потім розчешіть його. Як варіант, періодично можете освіжувати волосся сухим шампунем.

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Як позбутися запаху сигарет з рук

Для цього варто використовувати мундштук. Так ви точно уникнете неприємного запаху на руках. Якщо цей варіант вам не подобається, радимо після куріння використовувати антисептичний спеціальний гель або крем для курців. Якщо такої можливості у вас нема, позбутися запаху сигарет з рук можна, використовуючи кавову гущу. Для цього використайте її як рідке мило, тобто гарненько потріть руки, а потім змийте водою. Як варіант, можна ще використовувати апельсинові та лимонні шкірки. Їх потрібно просто розтирати в руках.

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Як "вивести" сигаретний дим з одягу

Найбільш ефективний спосіб позбутися запаху з одягу – частіше його прати та сушити на свіжому повітрі.

Замаскувати запах сигарет можна за допомогою парфумів, але не перестарайтеся.

Як варіант, речі можна посипати дитячою присипкою і залишити на кілька годин. Після цього ретельно витрусити, а потім можна одягати.

Рекомендуємо разом з одягом тримати природні ароматизатори: шкірки мандаринів чи апельсинів, палички кориці, гвоздику, лаванду тощо. Як варіант можна використовувати саше.

Для того, щоб позбутися сигаретного диму зі шкіряних речей, варто зволожити чисту ганчірку в розчині зі звичайної води та столового білого оцту, а потім злегка протерти шкіряний виріб.

У випадках, якщо дим "в'ївся" надто сильно, віднесіть речі в хімчистку.

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Як позбутися сигаретного диму у квартирі

Найбільш ефективний метод – генеральне прибирання. Особливу увагу варто приділити килимам, шторам, диванам тощо. Тканинні меблі найбільш вбирають в себе сигаретний дим.

Під час прибирання в рідину для миття вікон, дверей та підлоги варто додавати оцет. Він допоможе краще нейтралізувати неприємний запах.

Якщо прибирати у вас нема сил чи часу, використайте "швидкі" методи. Наприклад, розвісьте в кімнаті вологі рушники. Вони швидко вберуть в себе запахи.

Для моментального усунення сигаретного запаху можна акуратно збризнути парфуми в сторону увімкненої люстри. Завдяки цьому аромат з максимальною швидкістю пошириться по всій кімнаті.

Найпростіший спосіб усунення запаху – використання ароматизаторів, які можна купити в будь-якому магазині.

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