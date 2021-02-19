Многих курильщиков, а также тех, кто их окружает, периодически раздражает запах сигарет. От него избавиться очень сложно. Независимо от того, этот запах ощутим на волосах, на одежде или в комнате, моментального способа решения проблемы не существует.

Но мы расскажем вам о наиболее действенных способах, которые помогут максимально качественно уничтожить запах сигаретного дыма.

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Как избавиться от запаха сигарет изо рта

Все курильщики должны понимать, что для того чтобы не было сигаретного запаха изо рта, нужно минимум три раза в день чистить зубы, щеки и язык.

Если вам нужно быстро избавиться от запаха, можете приобрести леденцы "Антиполицай". Они мгновенно уничтожают запах алкоголя, сигарет, чеснока и тому подобное.

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В случаях, если вам самим нравится процесс курения, но не нравится запах, будучи дома, вы можете заедать сигаретный вкус лимоном, апельсином, грейпфрутом, морковью. Также можно "запивать" аромат крепким кофе или чаем. В идеале в жидкости добавляйте корень имбиря.

Не рекомендуем использовать различные спреи для рта. Как правило, их действие очень кратковременное. Поэтому по факту это может быть просто лишняя трата средств.

Как избавиться от запаха сигарет с волос

Вы можете предупредить появление неприятного запаха. Для этого перед курением надевайте головные уборы или капюшоны. Девушкам рекомендуем завязывать волосы в пучок.

Если вы этого не сделали и ваши волосы уже имеют неприятный запах сигаретного дыма, вы можете его легкого избавиться. Для этого сбрызните щетку для расчесывания волос духами, а затем расчешите их. Как вариант, периодически можете освежать волосы сухими шампунем.

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Как избавиться от запаха сигарет с рук

Для этого следует использовать мундштук. Так вы точно избежите неприятного запаха на руках. Если этот вариант вам не нравится, советуем после курения использовать антисептический специальный гель или крем для курильщиков. Если такой возможности у вас нет, избавиться от запаха сигарет с рук можно, используя кофейную гущу. Для этого используйте ее как жидкое мыло, то есть хорошенько потрите руки, а затем смойте водой. Как вариант, можно еще использовать апельсиновые и лимонные корки. Их нужно просто растирать в руках.

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Как "вывести" сигаретный дым из одежды

Наиболее эффективный способ избавиться от запаха с одежды – чаще ее стирать и сушить на свежем воздухе.

Замаскировать запах сигарет можно с помощью духов, но не переусердствуйте.

Как вариант, вещи можно посыпать детской присыпкой и оставить на несколько часов. После этого тщательно вытрясти, а затем можно одевать.

Рекомендуем вместе с одеждой держать природные ароматизаторы: кожуры мандаринов или апельсинов, палочки корицы, гвоздику, лаванду и тому подобное. Еще можно использовать саше.

Для того чтобы избавиться от сигаретного дыма из кожаных вещей, следует увлажнить чистую тряпку в растворе из обычной воды и столового белого уксуса, а затем слегка протереть кожаное изделие.

В случаях, если дым "въелся" слишком сильно, отнесите вещи в химчистку.

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Как избавиться сигаретного дыма в квартире

Наиболее эффективный метод – генеральная уборка. Особое внимание стоит уделить коврам, шторам, диванам и тому подобное. Тканевая мебель наиболее впитывает в себя сигаретный дым.

Во время уборки в жидкость для мытья окон, дверей и пола стоит добавлять уксус. Он поможет лучше нейтрализовать неприятный запах.

Если убирать в вас нет сил или времени, используйте "быстрые" методы. Например, развесьте в комнате влажные полотенца. Они быстро впитают в себя запахи.

Для моментального устранения сигаретного запаха можно аккуратно сбрызнуть духи в сторону включенной люстры. Благодаря этому аромат с максимальной скоростью распространяется по всей комнате.

Самый простой способ устранения запаха – использование ароматизаторов, которые можно купить в любом магазине.

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