Як позбутися неприємних запахів в автомобілі

Усі автомобілісти обожнюють запах в новому авто або приємний аромат свіжості після відвідування автохімчистки. Проте трапляються ситуації, коли в автівці відчувається сигаретний дим, запах сирості або палива. Не завжди в таких випадках рятує автомобільний ароматичний засіб. Варто використовувати щось більш радикальне та дієве.

Ми вам розповімо, як зробити так, щоб в автомобілі зникли усі неприємні запахи. Вам для цього не доведеться докладати багато зусиль. Варто лише скористатися нашими порадами.

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Насамперед потрібно зрозуміти, звідки з'явився неприємних запах. Не рекомендуємо використовувати освіжувачі повітря або інші ароматичні засоби. Вони лише маскують усі запахи. Виявивши причину появи аромату, практично ви опинитеся приблизно на половині шляху розв'язання проблеми.

Як позбутися запаху солярки

Запах дизельного палива, як правило, з'являється через неправильне транспортування каністр. Якщо так сталося, що ви розілляли солярку, насамперед варто знайти місце, де саме з'явилася пляма. Після цього машину потрібно поставити в гараж і пляму посипати спеціальним порошком для чищення салону автомобілів. Якщо ви такого не маєте, використайте звичайний порошок для прання. Залиште все на добу з відчиненими дверима. Через добу залишки порошку потрібно змести, пляму протерти автомобільним очищувачем і залишити автомобіль з відчиненими дверима ще на 24 години. Через зазначений час неприємний запах зникне.

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Як позбутися запаху пива

З усіх алкогольних напоїв, цього запаху позбутися найважче. Для того, щоб цей аромат зник, в автомобілі потрібно поприбирати за допомогою спеціального очисного засобу та мийного пилосмока. Якщо у вас немає можливості так прибрати, як варіант, можете використати спеціальний засіб для чищення килимів. Для прикладу, це може бути "Vanish". Але обов'язково дійте відповідно до рекомендацій, зазначених на упаковках хімічних засобів.

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Як позбутися запаху бензину в автомобілі

Якщо в якийсь момент ви відчули в салоні запах бензину, радимо обов'язково перевірити, чи не є це результатом несправності автомобіля. У результаті чого спочатку потрібно відремонтувати всі пошкодження і тільки після цього переходити до усунення неприємного аромату. Якщо аромат з'явився в салоні або багажному відділенні, радимо посипати пляму меленою кавою. Не важливо, якою саме. Але обов'язково залиште все саме так на декілька діб. В ідеалі потрібно залишити на тиждень.

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Як позбутися запаху тютюну в автомобілі

Позбутися запаху цигарок надзвичайно складно. Особливо, якщо водій постійно курить в автомобілі. Але якщо це було одноразово, то ситуацію можна вирішити досить легко. Для цього на торпедо варто покласти мішечок з кавовою гущею або особливу баночку з випаровувачем, наповнену оцтом. Повністю закрийте автомобіль і залиште мінімум на ніч. Рекомендуємо взимку оцет не використовувати, оскільки він замерзне.

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