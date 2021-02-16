Все автомобилисты любят запах в новом авто или приятный аромат свежести после посещения автохимчистки. Однако бывают ситуации, когда в машине чувствуется сигаретный дым, запах сырости или топлива. Не всегда в таких случаях спасает автомобильное ароматическое средство. Стоит использовать что-то более радикальное и действенное.

Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы в автомобиле исчезли все неприятные запахи. Вам для этого не придется прилагать много усилий. Стоит только воспользоваться нашими советами.

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Прежде всего нужно понять, откуда появился неприятный запах. Не рекомендуем использовать освежители воздуха или другие ароматические средства. Они лишь маскируют все запахи. Обнаружив причину появления аромата, практически вы окажетесь примерно на половине пути решения проблемы.

Как избавиться от запаха солярки

Запах дизельного топлива, как правило, появляется из-за неправильной транспортировки канистр. Если так случилось, что вы разлили солярку, прежде всего следует найти место, где именно появилось пятно. После этого машину нужно поставить в гараж и пятно посыпать специальным порошком для чистки салона автомобилей. Если вы этого не можете, используйте обычный порошок для стирки. Оставьте все на сутки с открытыми дверями. Через сутки остатки порошка нужно смести, пятно протереть автомобильным очистителем и оставить автомобиль с открытыми дверями еще на 24 часа. Через указанное время неприятный запах исчезнет.

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Как избавиться от запаха пива

Из всех алкогольных напитков, этого запаха избавиться труднее всего. Для того чтобы этот аромат исчез, в автомобиле нужно убрать с помощью специального очистного средства и моющего пылесоса. Если у вас нет возможности это сделать, как вариант, можете использовать специальное средство для чистки ковров. Например, это может быть "Vanish". Но обязательно следуйте рекомендациям, указанным на упаковках химических средств.

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Как избавиться от запаха бензина в автомобиле

Если в какой-то момент вы почувствовали в салоне запах бензина, советуем обязательно проверить, не является ли это результатом неисправности автомобиля. В результате чего сначала нужно отремонтировать все повреждения и только после этого переходить к устранению неприятного запаха. Если аромат появился в салоне или багажном отделении, советуем посыпать пятно молотым кофе. Не важно, каким именно. Но обязательно оставьте все именно так на несколько суток. В идеале нужно оставить на неделю.

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Как избавиться от запаха табака в автомобиле

Избавиться от запаха сигарет чрезвычайно сложно. Особенно, если водитель постоянно курит в автомобиле. Но если это было однократно, то ситуацию можно решить довольно легко. Для этого на торпедо стоит положить мешочек с кофейной гущей или особую баночку с испарителем, наполненную уксусом. Полностью закройте автомобиль, и оставьте минимум на ночь. Рекомендуем зимой уксус не использовать, поскольку он замерзнет.

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