Як позбутися комарів: 6 ароматів, які відлякують комах

Із приходом тепла та дощів з'являються комарі. І починається тривалий період протиборства всіх теплокровних із летючими кровопивцями. Як людині отримати перемогу в цьому двобої?

Магазинні засоби або малоефективні, або викликають алергічні реакції. То що робити ніжношкірим алергікам? Загадати про природні аромати, яких комарі бояться наче дідько ладану!

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Камфорний спирт та настоянка валеріани

Вигнати з приміщення комарів допоможуть 100 грамів камфорного спирту чи валер'янки. Розмістіть рідину над вогнем або чимсь гарячим так, щоб вона почала випаровуватися. Комарі бояться цих запахів, тож безпека та спокій навіть у великій кімнаті вам гарантовані.

Комарі бояться запаху валеріанового кореня / Фото Cbo

Листя черемхи та горобини

Проти комарів чудово працює листя черемхи та горобини. Ним потрібно натерти відкриті частини тіла.

Ефірні олії

Хочете зробити близьким сюрприз? То прихопіть із собою улюбленуй здивуйте компанію оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір справді теплим!

Капніть трохи ефірної олії гвоздики, базиліку чи евкаліпта в джерело вогню (до каміна, вогнища, на свічку). Так ви позбудетеся комарів на природі, у квартирі, на дачі. Також будь-якою із цих олій можна змастити шкіру за допомогою вати чи ватного диска. Окрім того, скроплені ефірною олією вату чи диск можна покласти на підвіконня.

Ефірні олії врятують вашу сім'ю від комарів / Фото Pinterest

Бузина та листя помідорів

Розмістивши на підвіконні гілки бузини або помідорне листя, ви також надовго відлякаєте комарів.

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Кедрова олія

Якщо вамвас дістали не лише комарі, а й таргани чи мухи, є комплексне рішення проблеми. Від усіх цих шкідників позбавить кедрова олія. Комахи дуже не люблять її специфічний запах.

Ялівець

Комарі не зможуть зіпсувати вам відпочинок на природі, якщо ви вчасно згадаєте про ялівець. Просто киньте кілька його гілочок до вогнища.

Комарів відлякають кинуті до вогнища гілки ялівцю / Фото Pixnio