А яку саме, ми вам розкажемо. Отож починаймо…

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Розчинник клею

Здерли наклейку, а клей залишився і псує зовнішній вигляд? Горілка – хороший знищувач клейових слідів. Потріть ганчіркою, змоченою в горілці, непрезентабельне місце – буде як нове!

Розчинник клею
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Продовжує життя зрізаних квітів

Горілка продовжить життя квітам у вазі. Кілька крапель горілки, чайна ложка цукру, вода – і квіти будуть радувати довго. Але пам'ятайте, даний розчин слід міняти щодня.


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Освіжувач одягу

Освіжити можна й одяг, який уже раз одягали, "окропивши" його горілкою з пульверизатора і вивісивши на балкон. Після висихання річ буде пахнути не горілкою, а свіжістю.

Освіжувач одягу
Фото pinterest

Дезодорація взуття

За поганий "аромат" у взутті відповідають бактерії, з якими наш "антисептик" справляється за дві секунди. Періодично обприскуйте взуття зсередини горілкою – і неприємний запах буде знищено.

Дезодорація взуття
Фото pinterest

Засіб для миття вікон

Розбавте горілку водою, залийте розчин в пульверизатор, вимийте вікна і протріть скло газетами. Ваші вікна будуть сяяти.

Мити вікон
Фото pinterest

Ліки при укусах комах

Якщо ви вибралися на природу і стали жертвою "кровососів", рятівницею стане горіла. Її антибактеріальні властивості швидко знімуть свербіж, набряклість і роздратування. Застосовувати зовнішньо!

Ліки при укусі комах
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Освіжувач для порожнини рота

Горілчана настоянка відмінно справляється з неприємним запахом з рота. Тому запам'ятовуйте рецепт антисептика для порожнини рота: стакан горілки, пару крапель олії чайного дерева або м'яти, ложка меленої кориці. Настояти два тижні. Процідити. Готово!

Освіжувач повітря
Фото loves

Пластир, без болю!

Відклеїти пластир, що прилип до волосків або рани – допоможе горілка. Змочіть пластир горілкою, яка змусить липку основу розчинитися, завдяки чому пластир відклеїться без заподіяння болю.


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