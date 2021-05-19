А яку саме, ми вам розкажемо. Отож починаймо…

Читайте також: 10 класних лайфхаків із харчовою плівкою, про які ви навіть не здогадувалися

Розчинник клею

Здерли наклейку, а клей залишився і псує зовнішній вигляд? Горілка – хороший знищувач клейових слідів. Потріть ганчіркою, змоченою в горілці, непрезентабельне місце – буде як нове!



Фото lazada

Продовжує життя зрізаних квітів

Горілка продовжить життя квітам у вазі. Кілька крапель горілки, чайна ложка цукру, вода – і квіти будуть радувати довго. Але пам'ятайте, даний розчин слід міняти щодня.



Фото garden

Освіжувач одягу

Освіжити можна й одяг, який уже раз одягали, "окропивши" його горілкою з пульверизатора і вивісивши на балкон. Після висихання річ буде пахнути не горілкою, а свіжістю.



Фото pinterest

Дезодорація взуття

За поганий "аромат" у взутті відповідають бактерії, з якими наш "антисептик" справляється за дві секунди. Періодично обприскуйте взуття зсередини горілкою – і неприємний запах буде знищено.



Фото pinterest

Засіб для миття вікон

Розбавте горілку водою, залийте розчин в пульверизатор, вимийте вікна і протріть скло газетами. Ваші вікна будуть сяяти.



Фото pinterest

Ліки при укусах комах

Якщо ви вибралися на природу і стали жертвою "кровососів", рятівницею стане горіла. Її антибактеріальні властивості швидко знімуть свербіж, набряклість і роздратування. Застосовувати зовнішньо!



Фото ejisins

Освіжувач для порожнини рота

Горілчана настоянка відмінно справляється з неприємним запахом з рота. Тому запам'ятовуйте рецепт антисептика для порожнини рота: стакан горілки, пару крапель олії чайного дерева або м'яти, ложка меленої кориці. Настояти два тижні. Процідити. Готово!



Фото loves

Пластир, без болю!

Відклеїти пластир, що прилип до волосків або рани – допоможе горілка. Змочіть пластир горілкою, яка змусить липку основу розчинитися, завдяки чому пластир відклеїться без заподіяння болю.



Фото pinterest