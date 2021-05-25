Магазинные средства либо малоэффективны, либо вызывают аллергические реакции. Что же делать нежнокожим аллергикам? Вспомнить о природных ароматах, которых комары боятся как черт ладана!

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Камфорный спирт и настойка валерианы

Обратить комаров в бегство вам помогут 100 граммов камфорного спирта или валерьянки. Разместите жидкость над огнем или чем-то горячим так, чтобы она стала испаряться. Комары боятся этих запахов, так что безопасность и спокойствие даже в большой комнате вам гарантированы.

Комары боятся запаха валерианового корня / Фото Cbo

Лист черемухи и рябины

Против комаров прекрасно работает лист черемухи и рябины. Им нужно натереть открытые части тела.

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Эфирные масла

Капните немного эфирного масла гвоздики, базилика или эвкалипта в источник огня (в камин, костер, на свечу). Так вы избавитесь от комаров на природе, в квартире, на даче. Также любым из этих масел можно смазать кожу с помощью ваты или ватного диска. Кроме того, смоченные эфирным маслом вату или диск можно положить на подоконник.

Эфирные масла спасут вашу семью от комаров / Фото Pinterest

Бузина и помидорный лист

Разместив на подоконнике ветки бузины или помидорные листья, вы также надолго отпугнете комаров.

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Кедровое масло

Если вас достали не только комары, но и тараканы или мухи, есть комплексное решение проблемы. От всех этих вредителей избавит кедровое масло. Насекомые очень не любят его специфический запах.

Можжевельник

Комары не смогут испортить вам отдых на природе, если вы вовремя вспомните о можжевельнике. Просто бросьте несколько его веточек в костер.

Комаров отпугнут брошенные в костер ветки можжевельника / Фото Pixnio