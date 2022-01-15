Як порізати цибулю без сліз: лайфхаки вражають

Чому ви повинні пояснювати всім, що плачете від цибулі а не тому, що вам сумно? Зрештою, ми знаємо методи, що допоможуть вам вирішити цю проблему і не плакати від цибулі зовсім.

Існує безліч методів – від нагрівання в мікрохвильовій печі до охолодження у воді. Однак насправді вони не допомагають зовсім. Про дієві і легкі способи – читайте в нашому матеріалі.

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Чому ми плачемо, коли нарізаємо цибулю

Цибуля містить амінокислоти, які називаються сульфоксидами. Коли ви розрізаєте її, то пошкоджуєте шкірку.

Це пошкодження шкіри перетворює сульфоксиди на дуже дратівливу хімічну речовину. Цибуля виділяє їх в повітря, а хімікати одразу потрапляють в очі. Вони ж, захищаючись, реагують на речовини слізьми.



Ріжемо цибулю без сліз / Фото Unsplash

Як не плакати: 2 методи

Заморозьте цибулю перед нарізанням

Покладіть очищену цибулю в морозилку приблизно на 30 хвилин. Тоді витягніть її і почніть різати. Жодних сльозинок у вас не має з'явитися.

Тримайте шматочок хліба в роті під час нарізання

Це звучить досить дивно, але метод справді працює за оцінкою багатьох кулінарів. Тримайте шматочок хліб між передніми зубами, злегка відкриваючи губи.

Губчаста текстура хліба поглинає деякі з цих шкідливих хімічних речовин, перш ніж вразили очі.