Существует множество методов – от нагревания в микроволновке до охлаждения в воде. Однако на самом деле они совсем не помогают. О действенных и легких способах – читайте в нашем материале.

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Почему мы плачем, когда нарезаем лук

Лук содержит аминокислоты, называемые сульфоксидами. Когда вы разрезаете ее, то повреждаете кожуру.

Это повреждение кожи превращает сульфоксиды в очень раздражающее химическое вещество. Лук выделяет их в воздух, а химикаты сразу попадают в глаза. Они же, защищаясь, реагируют на вещества слезами.



Режем лук без слез / Фото Unsplash

Как не плакать: 2 метода

Заморозьте лук перед нарезкой

Положите очищенный лук в морозилку примерно на 30 минут. Тогда выньте ее и начните резать. Никаких слезинок у вас не должно появиться.

Держите кусочек хлеба во рту во время нарезки

Это звучит довольно странно, но метод действительно работает по оценке многих кулинаров. Держите кусочек хлеба между передними зубами, слегка открывая губы.