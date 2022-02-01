Пропонуємо вам кілька порад, які допоможуть очистити пил і бруд з будь-якого дзеркала без розводів. Цікаво, що для миття знадобляться речі, які є в кожного вдома.
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Як легко помити дзеркала
Вам знадобиться:
- розпилювач і засіб для миття скла;
- спирт;
- губчаста серветка або губка;
- серветка з мікрофібри;
- білий столовий оцет;
- піна для гоління.
Крок 1. Очистьте сліди лаку для волосся та інші брудні плями, протерши дзеркало ватним диском або серветкою з мікрофібри, змоченою в спирті.
Крок 2. Нанесіть засіб для миття скла на дзеркало та витріть поверхню насухо серветкою з мікрофібри.
Крок 3. Коли закінчите, відійдіть і подивіться на дзеркало під різними кутами. Переконайтеся, що поверхня рівномірно очищена.
Очищення дзеркал
Як приготувати засіб для миття скла вдома
Вам знадобиться:
- пів склянки дистильованої води;
- пів склянки білого оцту.
Змішайте інгредієнти та перелийте рідину в пляшку з розпилювачем. Основна перевага цього засобу в тому, що це екологічно чистий і простий очисник.
Також після нього не залишаються розводи. Запах оцту зникає через кілька хвилин після використання.