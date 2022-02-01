Пропонуємо вам кілька порад, які допоможуть очистити пил і бруд з будь-якого дзеркала без розводів. Цікаво, що для миття знадобляться речі, які є в кожного вдома.

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Як легко помити дзеркала

Вам знадобиться:

розпилювач і засіб для миття скла;

спирт;

губчаста серветка або губка;

серветка з мікрофібри;

білий столовий оцет;

піна для гоління.

Крок 1. Очистьте сліди лаку для волосся та інші брудні плями, протерши дзеркало ватним диском або серветкою з мікрофібри, змоченою в спирті.

Крок 2. Нанесіть засіб для миття скла на дзеркало та витріть поверхню насухо серветкою з мікрофібри.

Крок 3. Коли закінчите, відійдіть і подивіться на дзеркало під різними кутами. Переконайтеся, що поверхня рівномірно очищена.



Очищення дзеркал

Як приготувати засіб для миття скла вдома

Вам знадобиться:

пів склянки дистильованої води;

пів склянки білого оцту.

Змішайте інгредієнти та перелийте рідину в пляшку з розпилювачем. Основна перевага цього засобу в тому, що це екологічно чистий і простий очисник.

Також після нього не залишаються розводи. Запах оцту зникає через кілька хвилин після використання.