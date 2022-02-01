Предлагаем вам несколько советов, которые помогут очистить пыль и грязь из любого зеркала без разводов. Интересно, что для мытья понадобятся вещи, которые есть у каждого дома.

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Как легко вымыть зеркала

Вам понадобится:

распылитель и моющее средство;

спирт;

губчатая салфетка или губка;

салфетка из микрофибры;

белый уксус;

пена для бритья.

Шаг 1. Очистите следы лака для волос и другие грязные пятна, протерев зеркало ватным диском или салфеткой из микрофибры, смоченной в спирте.

Шаг 2. Нанесите средство для мытья стекла на зеркало и протрите поверхность досуха салфеткой из микрофибры.

Шаг 3. Когда закончите, отойдите и посмотрите на зеркало под разными углами. Убедитесь, что поверхность равномерно очищена.



Очистка зеркал

Как приготовить средство для мытья стекла дома

Вам понадобится:

пол стакана дистиллированной воды;

полстакана белого уксуса.

Смешайте ингредиенты и перелейте жидкость в бутылку с распылителем. Основное преимущество этого средства в том, что это экологически чистый и простой очиститель.