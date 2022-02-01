Предлагаем вам несколько советов, которые помогут очистить пыль и грязь из любого зеркала без разводов. Интересно, что для мытья понадобятся вещи, которые есть у каждого дома.
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Как легко вымыть зеркала
Вам понадобится:
- распылитель и моющее средство;
- спирт;
- губчатая салфетка или губка;
- салфетка из микрофибры;
- белый уксус;
- пена для бритья.
Шаг 1. Очистите следы лака для волос и другие грязные пятна, протерев зеркало ватным диском или салфеткой из микрофибры, смоченной в спирте.
Шаг 2. Нанесите средство для мытья стекла на зеркало и протрите поверхность досуха салфеткой из микрофибры.
Шаг 3. Когда закончите, отойдите и посмотрите на зеркало под разными углами. Убедитесь, что поверхность равномерно очищена.
Очистка зеркал
Как приготовить средство для мытья стекла дома
Вам понадобится:
- пол стакана дистиллированной воды;
- полстакана белого уксуса.
Смешайте ингредиенты и перелейте жидкость в бутылку с распылителем. Основное преимущество этого средства в том, что это экологически чистый и простой очиститель.
Также после него не остаются разводы. Запах уксуса исчезает через несколько минут после использования.