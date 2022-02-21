Як полегшити біль у спині в домашніх умовах: корисні поради

Біль у спині є поширеною проблемою, яка може завдати серйозної шкоди вашому особистому життю та кар'єрі. Але вам не завжди потрібні ліки, щоб її полегшити.

Розповідаємо про кілька способів заспокоїти спину природним шляхом в домашніх умовах.

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Оберіть правильну позу для сну

Ця стаття призначена лише для ознайомлювальних цілей. Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж спробувати будь-яку з методик, перерахованих нижче.

Спіть на боці, підтягнувши коліна до грудей. Покладіть подушку між колінами. Ця поза для сну утримає ваш хребет в нейтральному положенні і зменшить навантаження на спину.



Ось, як слід спати, щоб не боліла спина / Фото 5-Minute Crafts

Підтримуйте гарну поставу

Сядьте прямо, розслабте плечі, а тіло притуліть до спинки стільця. Якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо опори для спини, покладіть подушку або згорнутий рушник між попереком і сидінням.

Завжди тримайте ноги рівно на підлозі. Гарна постава зменшить навантаження на хребет та знизить больові відчуття.



Слідкуйте за своєю поставою / Фото 5-Minute Crafts

Розслабтеся в позі дитини

Сядьте на п'яти, з'єднавши коліна. Повільно нахиліться вперед, а руки покладіть перед собою так, щоб долоні дотулялись до підлоги.

Тримаючи руки витягнутими перед собою, покладіть чоло на підлогу і розслабте м'язи спини.

Залишайтеся в цій позі близько 5 хвилин. Це положення допоможе вам зменшити біль у шиї та спині.



Як розслабитися в позі дитини / Фото 5-Minute Crafts

Виконуйте вправу "від колін до грудей"

Спочатку ляжте на спину. Потім обережно підтягніть одне коліно до грудей і тримайте ногу руками. Утримуйте 10 секунд.

Повторіть те саме для другого коліна і знову затримайтеся на 10 секунд. Повторюйте вправу від 3 до 5 разів для кожної ноги.

Тоді піднесіть обидві ноги до грудей і утримуйте їх руками протягом 10 секунд. Знову повторіть це 3 – 5 разів.



Як полегшити біль у спині / Фото 5-Minute Crafts

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