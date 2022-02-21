Рассказываем о нескольких способах успокоить спину естественным путём в домашних условиях.

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Обратите внимание! Эта статья предназначена только для ознакомительных целей. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем попробовать любую из методик, перечисленных ниже.

Выберите правильную позу для сна

Спите на боку, подтянув колени к груди. Уложите подушку между коленями. Эта поза для сна удержит ваш позвоночник в нейтральном положении и снизит нагрузку на спину.



Вот, как следует спать, чтобы не болела спина / Фото 5-Minute Crafts

Поддерживайте хорошую осанку

Сядьте прямо, расслабьте плечи, а тело прислоните к спинке стула. Если вы чувствуете, что вам недостаточно опоры для спины, положите подушку или свернутое полотенце между поясницей и сиденьем.

Всегда держите ноги ровно на полу. Хорошая осанка уменьшит нагрузку на позвоночник и снизит болевые ощущения.



Следите за своей осанкой / Фото 5-Minute Crafts

Расслабьтесь в позе ребенка

Сядьте на пятки, соединив колени. Медленно наклонитесь вперед, а руки уложите перед собой так, чтобы ладони дотыкались до пола.

Держа руки вытянутыми перед собой, уложите лоб на пол и расслабьте мышцы спины.

Оставайтесь в этой позе около 5 минут. Это положение поможет вам снизить боль в шее и спине.



Как расслабиться в позе ребенка / Фото 5-Minute Crafts

Выполняйте упражнение "от колен до груди"

Сначала лягте на спину. Затем осторожно подтяните одно колено к груди и держите ногу руками. Удерживайте 10 секунд.

Повторите то же самое для второго колена и снова задержитесь на 10 секунд. Повторяйте упражнение от 3 до 5 раз для каждой ноги.

Тогда поднесите обе ноги к груди и удерживайте ее руками в течение 10 секунд. Снова повторите это 3 – 5 раз.



Как облегчить боль в спине / Фото 5-Minute Crafts