Як покращити самопочуття за допомогою харчування: короткий лікбез
Джерело:інстаграм Катерини Толстікової
Збалансований раціон і здоровий спосіб життя – запорука не лише гарної форми, але і відмінного самопочуття. Тому важливо вибирати правильні продукти.
Існує кілька способів поліпшити самопочуття. Про них розповіла дієтологиня Катерина Толстікова.
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- Включайте в раціон цільні та різнокольорові продукти (цільна крупа, бобові, овочі, зелень, фрукти, ягоди). Вони містять клітковину та фітонутрієнти, які допомагають виводити токсичні речовини, надлишок гормонів, знижувати запальні процеси, виконують антиоксидантну функцію.
- Вибирайте "чисту" їжу. Завжди читайте склад на товарах, купуйте продукти без підсилювачів смаку, додаткових інгредієнтів, добавок, стабілізаторів, замінників, синтетичних підсолоджувачів, барвників.
Дієтолог підкреслила, що чим чистіша їжа – тим краще працює фізіологічний детокс.Любиш смачно поїсти, але не знаєш, що приготувати? "Тая" зробила все за вас! Найсмачніші страви з макаронами та прості рецепти – ідеальне комбо для кожного.
- Вживайте достатню кількість білка (в тому числі рослинного). Пам'ятайте, що продукти повинні бути без антибіотиків, гормонів росту та інших стимуляторів. Уникайте ковбасних виробів – краще з'їсти шматок м'яса або риби.
Раціон має бути збалансованим / Фото Pixabay
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- Наведіть лад у жирах: вживайте кокос, авокадо, горіхи. Не зловживайте оліями при приготуванні їжі. Контролюйте споживання соняшникової, соєвої, кукурудзяної, бавовняної, арахісової олії. За можливості краще зовсім їх прибрати.
- Збільште споживання жирів, що складаються з Омега-3 ЖК. Це жирна нефермерська риба (скумбрія/сьомга/палтус/печінка тріски/сом/червона ікра), олія волоського горіха та лляна.
- Овочі та зелень мають бути у раціоні завжди.
Чим менше термообробки – тим більше корисних речовин, чим більше кольорів – тим сильніший захист і краще працює детокс і гормони,
– додала Катерина Толстікова.
Ще одне важливе правило – питний режим. Жоден напій не замінить звичайну воду. Вона повинна бути з вами завжди та скрізь.