Як покращити самопочуття за допомогою харчування: короткий лікбез

Збалансований раціон і здоровий спосіб життя – запорука не лише гарної форми, але і відмінного самопочуття. Тому важливо вибирати правильні продукти.

Існує кілька способів поліпшити самопочуття. Про них розповіла дієтологиня Катерина Толстікова.

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Включайте в раціон цільні та різнокольорові продукти (цільна крупа, бобові, овочі, зелень, фрукти, ягоди). Вони містять клітковину та фітонутрієнти, які допомагають виводити токсичні речовини, надлишок гормонів, знижувати запальні процеси, виконують антиоксидантну функцію.

(цільна крупа, бобові, овочі, зелень, фрукти, ягоди). Вони містять клітковину та фітонутрієнти, які допомагають виводити токсичні речовини, надлишок гормонів, знижувати запальні процеси, виконують антиоксидантну функцію. Вибирайте "чисту" їжу. Завжди читайте склад на товарах, купуйте продукти без підсилювачів смаку, додаткових інгредієнтів, добавок, стабілізаторів, замінників, синтетичних підсолоджувачів, барвників.

Дієтолог підкреслила, що чим чистіша їжа – тим краще працює фізіологічний детокс.

Вживайте достатню кількість білка (в тому числі рослинного). Пам'ятайте, що продукти повинні бути без антибіотиків, гормонів росту та інших стимуляторів. Уникайте ковбасних виробів – краще з'їсти шматок м'яса або риби.

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Раціон має бути збалансованим / Фото Pixabay

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Наведіть лад у жирах : вживайте кокос, авокадо, горіхи. Не зловживайте оліями при приготуванні їжі. Контролюйте споживання соняшникової, соєвої, кукурудзяної, бавовняної, арахісової олії. За можливості краще зовсім їх прибрати.

: вживайте кокос, авокадо, горіхи. Не зловживайте оліями при приготуванні їжі. Контролюйте споживання соняшникової, соєвої, кукурудзяної, бавовняної, арахісової олії. За можливості краще зовсім їх прибрати. Збільште споживання жирів, що складаються з Омега-3 ЖК. Це жирна нефермерська риба (скумбрія/сьомга/палтус/печінка тріски/сом/червона ікра), олія волоського горіха та лляна.

Овочі та зелень мають бути у раціоні завжди.

Приберіть з раціону зайвий цукор. Йдеться про компоти, соки, молоко та ін. За словами дієтологині, після цього вісцеральний жир почне вас залишати.

Чим менше термообробки – тим більше корисних речовин, чим більше кольорів – тим сильніший захист і краще працює детокс і гормони,

– додала Катерина Толстікова.

Ще одне важливе правило – питний режим. Жоден напій не замінить звичайну воду. Вона повинна бути з вами завжди та скрізь.