Существует несколько способов улучшить самочувствие. О них рассказала диетолог Екатерина Толстикова.

Интересно Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых

Как улучшить самочувствие и снизить воспалительные процессы в организме: краткий ликбез

Включайте в рацион цельные и разноцветные продукты (цельная крупа, бобовые, овощи, зелень, фрукты, ягоды). Они содержат клетчатку и фитонутриенты, которые помогают выводить токсичные вещества, избыток гормонов, снижать воспалительные процессы, выполняют антиоксидантную функцию.

(цельная крупа, бобовые, овощи, зелень, фрукты, ягоды). Они содержат клетчатку и фитонутриенты, которые помогают выводить токсичные вещества, избыток гормонов, снижать воспалительные процессы, выполняют антиоксидантную функцию. Выбирайте "чистую" пищу. Всегда читайте составы на товарах, покупайте продукты без усилителей вкуса, дополнительных ингредиентов, добавок, стабилизаторов, заменителей, синтетических подсластителей, красителей.

Диетолог подчеркнула, что чем чище еда – тем лучше работает физиологический детокс.

Любишь вкусно поесть, но не знаешь, что приготовить? "Тая" сделала все за вас! Самые вкусные блюда с макаронами и простые рецепты – идеальное комбо для каждого.

Употребляйте достаточное количество белка (в том числе растительного). Помните, что продукты должны быть без антибиотиков, гормонов роста и других стимуляторов. Избегайте колбасных изделий – лучше съесть кусок мяса или рыбы.

Рацион должен быть сбалансированным / Фото Pixabay

Полезно Что есть утром при похудении: продукты для энергии и стройности

Наведите порядок в жирах : употребляйте кокос, авокадо, орехи. Не злоупотребляйте маслами при приготовлении пищи. Контролируйте потребление подсолнечного, соевого, кукурузного, хлопкового, арахисового масла. По возможности лучше вовсе их убрать.

: употребляйте кокос, авокадо, орехи. Не злоупотребляйте маслами при приготовлении пищи. Контролируйте потребление подсолнечного, соевого, кукурузного, хлопкового, арахисового масла. По возможности лучше вовсе их убрать. Увеличьте потребление жиров, состоящих из Омега-3 ЖК. Это жирная нефермерская рыба (скумбрия/семга/палтус/печень трески/сом/красная икра), масло грецкого ореха и льняное.

Уберите из рациона лишний сахар. Речь идет о компотах, соках, молоке и пр. По словам диетолога, после этого висцеральный жир начнет вас покидать.

Овощи и зелень должны быть в рационе всегда.

Чем меньше термообработки – тем больше полезных веществ, чем разноцветнее – тем сильнее защита и лучше работает детокс и гормоны,

– добавила Екатерина Толстикова.

Еще одно важное правило – питьевой режим. Ни один напиток не заменит обычную воду. Она должна быть с вами всегда и везде.