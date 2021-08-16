Существует несколько способов улучшить самочувствие. О них рассказала диетолог Екатерина Толстикова.
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Как улучшить самочувствие и снизить воспалительные процессы в организме: краткий ликбез
- Включайте в рацион цельные и разноцветные продукты (цельная крупа, бобовые, овощи, зелень, фрукты, ягоды). Они содержат клетчатку и фитонутриенты, которые помогают выводить токсичные вещества, избыток гормонов, снижать воспалительные процессы, выполняют антиоксидантную функцию.
- Выбирайте "чистую" пищу. Всегда читайте составы на товарах, покупайте продукты без усилителей вкуса, дополнительных ингредиентов, добавок, стабилизаторов, заменителей, синтетических подсластителей, красителей.
Диетолог подчеркнула, что чем чище еда – тем лучше работает физиологический детокс.
- Употребляйте достаточное количество белка (в том числе растительного). Помните, что продукты должны быть без антибиотиков, гормонов роста и других стимуляторов. Избегайте колбасных изделий – лучше съесть кусок мяса или рыбы.
Рацион должен быть сбалансированным / Фото Pixabay
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- Наведите порядок в жирах: употребляйте кокос, авокадо, орехи. Не злоупотребляйте маслами при приготовлении пищи. Контролируйте потребление подсолнечного, соевого, кукурузного, хлопкового, арахисового масла. По возможности лучше вовсе их убрать.
- Увеличьте потребление жиров, состоящих из Омега-3 ЖК. Это жирная нефермерская рыба (скумбрия/семга/палтус/печень трески/сом/красная икра), масло грецкого ореха и льняное.
- Овощи и зелень должны быть в рационе всегда.
Чем меньше термообработки – тем больше полезных веществ, чем разноцветнее – тем сильнее защита и лучше работает детокс и гормоны,
– добавила Екатерина Толстикова.
Еще одно важное правило – питьевой режим. Ни один напиток не заменит обычную воду. Она должна быть с вами всегда и везде.