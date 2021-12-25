Як покращити поставу вдома: 3 нехитрі вправи, з якими впорається кожен

Похизуватися рівною спиною сьогодні можуть далеко не всі, а неправильна постава провокує й інші проблеми, окрім постійного болю у спині та шиї. Аби це виправити, достатньо робити кілька вправ, а яких саме – дивіться далі на Ідеї 24!

Працюючи над тілом мрії, варто не обмежуватися лише виснажливими тренуваннями у залі, а важливо також не забувати й про легкі вправи, які допомагають покращити поставу. Тим більше, що для них не потрібно приділяти багато часу. А зважаючи, що у сьогоднішніх реаліях багато хто працює віддалено, ви можете позайматися кілька хвилин під час обідньої перерви.

І ще 7 різдвяних фільмів для затишного сімейного вечора: добірка від OLL.TV

Фітнес-тренер Кирило Торос підготував три прості вправи для рівної спини, з якими ви точно впораєтеся. Спробуйте виконувати цей комплекс хоча б тиждень і ви помітите результат.

3 вправи для красивої постави

Сядьте у позу лотоса біля стіни, притиснувши до неї голову плечі та спину. Широко підійміть руки над головою водіть ними вздовж стіни. Робіть 12 повторень. Станьте на коліно у положенні випаду, а таз притисніть до стіни. Намагайтеся рукою намалювати на стіні уявне коло. Виконуйте 12 разів. Станьте знову у положенні випаду, але на цей раз до стіни притисніть таз та одну руку. Розвертайте корпус, намагаючись другою рукою торкнутися стіни з іншої сторони. Робіть 12 повторень.

Не знаєте, чим зайнятись на вихідних? Приготуйте смачний попкорн, кличте друзів на кіновечір та дивіться фільми у бездоганній якості на OLL.TV – з таким комбо ви точно не занудьгуєте.Якщо ви хочете досягти бажаних результатів, важлива регулярність!

Читайте також Лише два рухи: як за 2 хвилини зняти напругу у шиї за допомогою тенісного м'ячика

Текст публікації Кирила Тороса:

Сьогодні без хитрих та складних вправ, із цим впорається кожен. Розробимо наш плечовий пояс, розкриємо грудний відділ і приведемо у тонус м'язи спини. Спробуй виконувати ці вправи хоча б тиждень, і ти відчуєш різницю! У всьому важливою є регулярність.