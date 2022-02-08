Як подрібнити кілька яєць на салат за лічені секунди: 2 лайфхаки у відео
8 лютого 2022 , 10:52Читать новость на русском
Джерело:тікток Дмитра Чорних
Продовжуємо розповідати, як не ускладнювати собі життя, готуючи вдома. На цей раз читайте, як подрібнити одночасно кілька яєць, затративши на це мінімум часу і зусиль.
Здається, у нарізанні яєць немає нічого складного, з чим може впоратися будь-хто. Однак ми знаємо, як ще більше спростити цей процес. І тут ви, мабуть, подумали одразу про овочерізку. Це було б надто очевидно. Розповідаємо, що робити, якщо її немає під рукою. Тож беріть собі на озброєння ці два лайфхаки, які будуть завжди актуальними.
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Як за кілька секунд порізати одночасно кілька варених яєць
За допомогою горнятка
- Покладіть 2 або більше очищених яйця у горнятко.
- Тоді швидкими рухами ножа (від стінки до стінки) подрібніть яйця на шматочки потрібного розміру.
Товкачем для картоплі
- Помістіть кілька зварених яєць у глибоку миску.
- Продавіть яйця через товкач для картоплі. Кількість таких рухів залежить від того, наскільки дрібними мають бути шматочки.
Після цього яйця можна додавати до улюблених салатів та будь-якої начинки.Якщо ви кіноман, який цінує якісну картинку, тоді вам на OLL.TV. Тут кожен знайде, що переглянути. У каталозі OLL.TV понад 15 000 фільмів і серіалів у бездоганній якості, українські та закордонні телеканали, прямі трансляції спортивних подій та багато іншого!