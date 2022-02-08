Здається, у нарізанні яєць немає нічого складного, з чим може впоратися будь-хто. Однак ми знаємо, як ще більше спростити цей процес. І тут ви, мабуть, подумали одразу про овочерізку. Це було б надто очевидно. Розповідаємо, що робити, якщо її немає під рукою. Тож беріть собі на озброєння ці два лайфхаки, які будуть завжди актуальними.

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Як за кілька секунд порізати одночасно кілька варених яєць

За допомогою горнятка

Покладіть 2 або більше очищених яйця у горнятко. Тоді швидкими рухами ножа (від стінки до стінки) подрібніть яйця на шматочки потрібного розміру.

Товкачем для картоплі

Помістіть кілька зварених яєць у глибоку миску. Продавіть яйця через товкач для картоплі. Кількість таких рухів залежить від того, наскільки дрібними мають бути шматочки.

Після цього яйця можна додавати до улюблених салатів та будь-якої начинки.

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