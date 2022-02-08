Здається, у нарізанні яєць немає нічого складного, з чим може впоратися будь-хто. Однак ми знаємо, як ще більше спростити цей процес. І тут ви, мабуть, подумали одразу про овочерізку. Це було б надто очевидно. Розповідаємо, що робити, якщо її немає під рукою. Тож беріть собі на озброєння ці два лайфхаки, які будуть завжди актуальними.
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Як за кілька секунд порізати одночасно кілька варених яєць
За допомогою горнятка
- Покладіть 2 або більше очищених яйця у горнятко.
- Тоді швидкими рухами ножа (від стінки до стінки) подрібніть яйця на шматочки потрібного розміру.
Товкачем для картоплі
- Помістіть кілька зварених яєць у глибоку миску.
- Продавіть яйця через товкач для картоплі. Кількість таких рухів залежить від того, наскільки дрібними мають бути шматочки.
Після цього яйця можна додавати до улюблених салатів та будь-якої начинки.