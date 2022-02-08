Кажется, в нарезке яиц нет ничего сложного, с чем может справиться кто-либо. Однако мы знаем, как еще больше упростить этот процесс. И тут вы, вероятно, подумали сразу об овощерезке. Это было бы очень очевидно. Рассказываем, что делать, если ее нет под рукой. Б ерите себе на вооружение эти два лайфхака, которые будут всегда актуальны.

И еще Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Как за пару секунд нарезать одновременно несколько вареных яиц

При помощи чашки

Положите 2 или более очищенных яйца в чашку. Тогда быстрыми движениями ножа (от стенки к стенке) измельчите яйца на кусочки нужного размера.

Толкателем для картофеля

Поместите несколько яиц в глубокую миску. Продавите яйца через толкач для картофеля. Количество таких движений зависит от того, сколь мелкими должны быть кусочки.

После этого яйца можно добавлять в любимые салаты и любую начинку.