Ми звикли викидати відходи, які утворюються після очищення моркви. Однак з верхівкою поспішати не варто, адже її можна використовувати повторно. Так, ви можете виростити морквяне бадилля, яке широко застосовується у кулінарії, медицині, косметології тощо.

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Як виростити морквяне бадилля

Зрізати декілька верхівок морквин. Помістити їх у пластиковий контейнер – зрізом донизу. Залити обрізки водою. Поставити їх на підвіконня. Додавати воду в міру потреби.

Всього через два тижні ви помітите, що із залишків морквин виросла зелень. Легко, швидко та корисно!

Морквяне бадилля / Фото Pinterest

Чому варто вживати цю зелень

Морквяне бадилля багате на:

вітамін А та керотин – цей тандем є джерелом молодості;

вітамін К – нормалізує тиск та відповідає за профілактику остеопорозу;

селен – важливий елемент для обміну речовин, роботи щитоподібної залози, захисту клітини від ушкоджень, зміцнення імунної системи, покращення роботи мозку та зниження ризику серцево-судинних захворювань.

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