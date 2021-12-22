Ми звикли викидати відходи, які утворюються після очищення моркви. Однак з верхівкою поспішати не варто, адже її можна використовувати повторно. Так, ви можете виростити морквяне бадилля, яке широко застосовується у кулінарії, медицині, косметології тощо.
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Як виростити морквяне бадилля
- Зрізати декілька верхівок морквин.
- Помістити їх у пластиковий контейнер – зрізом донизу.
- Залити обрізки водою.
- Поставити їх на підвіконня.
- Додавати воду в міру потреби.
Всього через два тижні ви помітите, що із залишків морквин виросла зелень. Легко, швидко та корисно!
Морквяне бадилля / Фото Pinterest
Чому варто вживати цю зелень
Морквяне бадилля багате на:
- вітамін А та керотин – цей тандем є джерелом молодості;
- вітамін К – нормалізує тиск та відповідає за профілактику остеопорозу;
- селен – важливий елемент для обміну речовин, роботи щитоподібної залози, захисту клітини від ушкоджень, зміцнення імунної системи, покращення роботи мозку та зниження ризику серцево-судинних захворювань.