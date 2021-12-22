Мы привыкли выбрасывать отходы, образующиеся после очищения моркови. Однако с верхушкой спешить не стоит, ведь ее можно использовать повторно. Так, вы можете вырастить морковную ботву, которая широко применяется в кулинарии, медицине, косметологии и т.д.
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Как вырастить морковную ботву
- Срезать несколько верхушек морковок.
- Поместить их в пластиковый контейнер – срезом вниз.
- Залить обрезки водой.
- Поставить их на подоконник.
- Добавлять воду по необходимости.
Всего через две недели вы заметите, что из остатков морковки выросла зелень. Легко, быстро и полезно!
Морковная ботва / Фото Pinterest
Почему следует употреблять эту зелень
Морковная ботва богата:
- витамин А и керотин – этот тандем является источником молодости;
- витамин К – нормализует давление и отвечает за профилактику остеопороза;
- селен – важный элемент для обмена веществ, работы щитовидной железы, защиты клетки от повреждений, укрепления иммунной системы, улучшения работы мозга и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.