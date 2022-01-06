Коли ви востаннє зазирали під витяжку своєї плити й перевірили фільтри витяжного вентилятора? Якщо минуло вже багато часу або ви досі цього не робили, радимо чистити негайно!
Адже з часом фільтр може настільки забитися жиром, що втратить свою ефективність, тому важливо періодично очищати його.
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Як очистити жирний фільтр витяжки
Що знадобиться:
- дуже гаряча або кипляча вода;
- мийний засіб для знежирення посуду;
- харчова сода;
- неабразивна щітка;
- паперові рушники.
Спосіб
Зніміть фільтри з витяжки: більшість з них повинні легко висуватися з нижньої сторони витяжки. Наповніть раковину або відро окропом: чим гарячіша вода, тим ефективніше.
Насипте чверть склянки харчової соди та вилийте трохи мийного засобу для посуду в раковину. Перемішайте все легенько щіткою, щоб не обпектися.
Покладіть жирні фільтри у воду, щоб вони повністю покрились. Залиште їх на 10 хвилин.
Чистимо кухонну витяжку / Фото kitchn
Після замочування візьміть неабразивну щітку і почистьте фільтри. Додайте більше мийного засобу, якщо потрібно.
Ретельно промийте фільтри гарячою водою та витріть паперовим рушником або чистою тканиною. Повторіть весь процес за потреби. Очищувати фільтри радять 1 раз на місяць.