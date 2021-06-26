Як почистити плитку у ванній кімнаті до блиску: дієві поради, які збережуть ваші нерви

Навіть дорогий кахель із часом втрачає свій вигляд і потребує оновлення. Щоб повернути плитці колір та блиск, потрібно добре її почистити.

Керамічна плитка – найпопулярніший матеріал для обробки стін та підлоги у ванній кімнаті. Такий попит на кахель зумовлений його надійністю та вологостійкістю. Однак, як і будь-які поверхні, плитка потребує ретельного догляду.

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Та якщо на кахлю вже є наліт або ж чорна цвіль, їх можна з легкістю позбутись. Як це зробити – дізнавайтесь у нашому матеріалі.

Причини появи цвілі



Цвіль може з'явитись через високу вологість / Фото Unsplash

Якщо у вашій ванній кімнаті з'явились грибок чи пліснява, варто, в першу чергу, з'ясувати причину. Спричинити появу цвілі можуть:

висока вологість у приміщенні;

ванна кімната не провітрюється і вентиляція не працює;

плитка знаходиться під впливом високих температур;

між швами кахлю утворився шар бруду;

на поверхню постійно потрапляє вода.

Коли ж причину забруднення ви знайшли, тоді можна приступати до його усунення.

Який мийний засіб обрати

Керамічну плитку у жодному разі не можна чистити жорсткими щітками та грубими мочалками, адже це може пошкодити поверхню. Рекомендуємо користуватися спеціальними скребками, які не псують кахель, але ефективно видаляють наліт і забруднення.



Обирайте професійні мийні засоби / Фото Unsplash

Якщо ви вагаєтесь між сухими та рідкими мийними засобами, віддайте перевагу другим. Вони не пошкодять поверхню кахлю та не зроблять її тьмяною, на відміну від сухих сумішей, які містять дрібні частинки і можуть залишати подряпини на поверхні плитки.

Чудово впораються із забрудненнями мийні засоби, які мають у своєму складі хлор. Цей компонент, попри свій неприємний запах, допоможе очистити поверхню кахлю, а дезінфекція попередить появу грибка та цвілі.

Якщо під рукою не знайшлось професійного засобу для плитки – не засмучуйтесь! Можете скористатися розчином для миття вікон. Він містить у своєму складі нашатирний спирт, який бездоганно очистить кахель від забруднень.

Продукти, якими можна відчистити кахель

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Плитку можна почистити продуктами, які є на кухні / Фото Unsplash

Якщо у вас вдома немає професійних мийних засобів – не засмучуйтесь. Ви можете відчистити плитку за допомогою певних продуктів, які точно знайдете на своїй кухні.

В якості мийного засобу можете використати столовий оцет 6% або 9%. Він допоможе продезінфікувати поверхню, видалить грибок та зніме вапняний наліт.

Нанесіть оцет на плитку за допомогою ганчірки і протріть. Якщо кахель дуже брудний, варто залишити оцет на поверхні на кілька хвилин. Після цього добре промийте плитку чистою водою і витріть поверхню сухою тканиною. Можете скористатись ганчіркою з мікрофібри, яка вбирає вологу і не залишає ворсинок чи розводів.



Протріть плитку насухо мікрофіброю / Фото Unsplash

Якщо наліт сильний, а часу обмаль – використайте розчин соди та оцту. Попередньо намочіть плитку водою та нанесіть на поверхню суміш, скориставшись губкою. Не рекомендуємо сильно терти кахель, щоб не пошкодити його. Змийте все теплою водою і плитка буде як нова.

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Сік лимона також чудово впорається із брудом у ванній кімнаті. Розріжте лимон навпіл та натріть цитрусом забруднені ділянки. Залиште все на кілька хвилин. Після цього змийте залишки лимона теплою водою.



Лимон чудово спаравиться з брудною плиткою / Фото Unsplash

І пам'ятайте, систематична чистка плитки збереже ваші нерви, адже не доведеться мати справу з сильним забрудненням.