Керамическая плитка – самый популярный материал для отделки стен и пола в ванной комнате. Такой спрос на кафель обусловлен его надежностью и влагостойкостью. Однако, как и любая поверхность, плитка требует тщательного ухода.

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Но если на кафеле уже есть налет или черная плесень, от них можно с легкостью избавиться. Как это сделать – узнавайте в нашем материале.

Причины появления плесени



Плесень может появиться из-за высокой влажности / Фото Unsplash

Если в вашей ванной комнате появились грибок или плесень, стоит, в первую очередь, выяснить причину. Привести к появлению плесени могут:

высокая влажность в помещении;

ванная комната не проветривается и вентиляция не работает;

плитка находится под воздействием высоких температур;

между швами кафеля образовался слой грязи;

на поверхность постоянно попадает вода.

Когда же причину загрязнения вы нашли, можно приступать к ее устранению.

Важно. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя чистить жесткими щетками и грубыми мочалками, ведь это может повредить поверхность. Рекомендуем пользоваться специальными скребками, которые не портят кафель, но эффективно удаляют налет и загрязнения.

Какое моющее средство выбрать



Выбирайте профессиональные моющие средства / Фото Unsplash

Если вы сомневаетесь между сухими и жидкими моющими средствами, отдайте предпочтение вторым. Они не повредят поверхность кафеля и не сделают его тусклым , в отличие от сухих смесей, которые содержат мелкие частицы и могут оставлять царапины на поверхности плитки.

Прекрасно справятся с загрязнениями моющие средства, имеющие в своем составе хлор. Этот компонент, несмотря на свой неприятный запах, поможет очистить поверхность кафеля, а дезинфекция предупредит появление грибка и плесени.

Если под рукой не нашлось профессионального средства для плитки – не огорчайтесь! Вы можете воспользоваться раствором для мытья окон. Он содержит в своем составе нашатырный спирт и безупречно очистит кафель от загрязнений.

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Продукты, которыми можно очистить кафель



Плитку можно почистить продуктами, которые есть на кухне / Фото Unsplash

Если у вас дома нет профессиональных моющих средств – не огорчайтесь. Вы можете очистить плитку с помощью определенных продуктов, которые точно найдете на своей кухне.

В качестве моющего средства можно использовать столовый уксус 6% или 9% . Он поможет продезинфицировать поверхность, удалит грибок и снимет известковый налет.

Нанесите уксус на плитку с помощью тряпки и протрите. Если кафель очень грязный, стоит оставить уксус на поверхности на несколько минут. После этого хорошо промойте плитку чистой водой и вытрите поверхность сухой тканью. Можете воспользоваться тряпкой из микрофибры, которая впитывает влагу и не оставляет ворсинок или разводов.



Протрите плитку насухо микрофиброй / Фото Unsplash

Если налет сильный, а времени мало – используйте раствор соды и уксуса . Предварительно намочите плитку водой и нанесите на поверхность смесь, воспользовавшись губкой. Не рекомендуем сильно тереть кафель, чтобы не повредить его. Смойте все теплой водой и плитка будет как новая.

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Сок лимона также прекрасно справится с грязью в ванной комнате. Разрежьте лимон пополам и натрите цитрусом загрязненные участки. Оставьте все на несколько минут. После этого смойте остатки лимона теплой водой.



Лимон прекрасно спаравиться с грязной плиткой / Фото Unsplash