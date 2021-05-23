Як почистити білі кросівки в домашніх умовах: ефективні поради, які точно стануть у пригоді

Віддаєте перевагу світлому взуттю? Тоді ви не з чуток знаєте, як складно за ним доглядати. Утім, якщо засвоїти деякі тонкощі, білі кросівки завжди тішитимуть своїм бездоганним виглядом.

Зараз ми розповімо, як почистити білі кросівки за якихось 10 хвилин. Сумніваєтеся, що це можливо? Пропонуємо перевірити й поділитися з нами результатом.

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Чого варто дотримуватися перед чисткою:

Перед чищенням витягніть з кросівок шнурки й устілки. Видаліть сухою серветкою пил і пісок. Щоб кросівки не втратили своєї форми, після чистки набийте їх усередині папером. Не залишайте сохнути взуття під прямими сонячними променями – фарба може вигоріти і замість білих кросівок ви отримаєте жовті. Не взувайте вологі кросівки, інакше вони розтягнутися і втратять свою форму



Маленькі секрети нададуть вашим кросівкам новизни / Фото nymag

Як почистити білі шкіряні кросівки

Шкіра більш стійка до вологи та різних забруднень. Саме тому білі шкіряні кросівки найчастіше вибирають для періодів міжсезоння.

Важливо: ніколи не періть шкіряне взуття в пральній машині!



Мінімальний догляд допоможе вашим кросівкам залишатися новими / Фото unsplash

7 способів відмити білі шкіряні кросівки:

Рідина для зняття макіяжу підійде не тільки для косметики, але і для невеликих забруднень на поверхні взуття. Досить пройтися змоченим ватним диском по плямі і її наче й не було;

Для легкого ступеня забруднення підійде суміш яйця з чвертю склянки жирного молока. Протріть за допомогою ватного диска пару, потім змийте водою;

Кашка з картопляного крохмалю і молока у рівних обсягах підійде для шкіряних моделей;

Господарське мило нанесіть на щітку, пройдіться по взуттю, після чого ретельно змийте;

Відбілювальний засіб на кисневій основі підійде для моделей з текстилю. Нанесіть його, почекайте якийсь час і добре прополощіть;

Нанесіть на білі кросівки вазелін, через 20 хв змийте його вологою губкою, після чого витріть насухо;

Змішайте нашатирний спирт з пральним порошком, нанесіть на кросівки вологою губкою, після чого змийте водою і витріть насухо.



Як почистити білі кросівки із замші

Замша – досить примхливий матеріал і вимагає особливого догляду.



Кросівки із замші вимагають особливого догляду / Фото pixabay

Якщо ви потрапили під дощ або сильно забруднили білі замшеві кросівки, дотримуйтесь наступної інструкції:

Дайте кросівкам висохнути. Сухою щіткою для замші очистьте бруд і підійміть ворс. Нанесіть спеціальну очищувальну піну, почекайте і видаліть залишки сухою серветкою. Якщо піни під рукою немає, підійде мильний розчин з декількома краплями нашатирного спирту. Всі рухи виконуйте дуже акуратно. Коли забруднення будуть видалені, набийте кросівки папером і залиште в провітрюваному приміщенні, щоб вони повністю висохли.

Нескладні дії та своєчасна чистка замшевих кросівок допоможе вам зберегти їх бездоганний вигляд на довгий час.

Як почистити білі кросівки з текстилю

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Білі кросівки з текстилю – хіт продажів в літній час. Найчастіше вони мають вставки з сітки, завдяки яким ноги дихають, а ви відчуваєте себе максимально комфортно. Але, саме така конструкція взуття сприяє швидкому накопиченню пилу, через що взуття стає сірим і втрачає первинний блиск.



Кросівки із текстилю допомагають відчувати себе максимально комфортно, тому навчіться за ними доглядати / Фото unsplash

Тому, щоб взуття не втратило швидко свою первісну форму і білизну, насамперед зверніть увагу на температуру води при пранні. Після гарячої води вони можуть усістися, а надто холодна не врятує від плям. Автоматична сушка – ще один ворог бездоганної форми взуття. Тому завжди періть у теплій воді, сушіть природним способом на відкритому повітрі та візьміть на замітку наступні методи:

У пластиковій місткості змішайте оцет з харчовою содою до отримання пінистої маси, нанесіть на взуття, потім змийте теплою водою;

Змішайте пральний порошок, перекис водню й оцет у рівних частках. Щіткою з нанесеним розчином почисть їх;

Для чищення білої підошви скористайтеся відбілювальною зубною пастою, яка позбавить від сірості й жовтизни.

При машинному пранні, вибирайте делікатний режим, кросівки бажано покласти в наволочку білого кольору, не забудь відключити режим віджиму і сушіння для уникнення деформації, не використовуйте хлоровані відбілювачі.