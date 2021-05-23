Сейчас мы расскажем, как вычистить белые кроссовки за каких-то 10 минут. Сомневаетесь, что это возможно? Предлагаем проверить и поделиться с нами результатом.

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Чего стоит придерживаться перед чисткой:

Перед чисткой вытащите из кроссовок шнурки и стельки. Удалите сухой салфеткой пыль и песок. Чтобы кроссовки не потеряли своей формы, после чистки набейте их внутри бумагой. Не оставляйте сохнуть обувь под прямыми солнечными лучами – краска может выгореть, и вместо белых кроссовок вы получите желтые. Не надевайте влажные кроссовки, иначе они растянуться и потеряют свою форму.



Маленькие секреты придадут вашим кроссовкам новизны / Фото nymag



Как почистить белые кожаные кроссовки

Кожа более устойчива к влаге и различным загрязнениям. Именно поэтому белые кожаные кроссовки чаще всего выбирают для периодов межсезонья.

Важно: никогда не стирайте кожаную обувь в стиральной машине!



Минимальный уход поможет вашим кроссовкам оставаться новыми / Фото unsplash

7 способов отмыть белые кожаные кроссовки:

Жидкость для снятия макияжа подойдет не только для косметики, но и для небольших загрязнений на поверхности обуви. Достаточно пройтись смоченным ватным диском по пятну и его как не было;

Для легкой степени загрязнения подойдет смесь яйца с четвертью стакана жирного молока. Протрите с помощью ватного диска пару, затем смойте водой;

Кашица из картофельного крахмала и молока в равных объемах подойдет для кожаных моделей;

Хозяйственное мыло нанесите на щетку, пройдитесь по обуви, после чего тщательно смойте;

Отбеливающее средство на кислородной основе подойдет для моделей из текстиля. Нанесите его, подождите некоторое время и хорошо ополосните;

Нанесите на белые кроссовки вазелин, через 20 мин смойте его влажной губкой, после чего вытрите насухо;

Смешайте нашатырный спирт со стиральным порошком, нанесите на кроссовки влажной губкой, после чего смойте водой и вытрите насухо.



Как почистить белые кроссовки из замши

Замша - достаточно капризный материал и требует особого ухода.



Кроссовки из замши требуют особого ухода / Фото pixabay

Если вы попали под дождь или сильно испачкали белые замшевые кроссовки, следуйте следующей инструкции:

Дайте кроссовкам высохнуть. Сухой щеткой для замши очистите грязь и поднимите ворс. Нанесите специальную очищающую пену, подождите и удалите остатки сухой салфеткой. Если пены под рукой нет, подойдет мыльный раствор с несколькими каплями нашатырного спирта. Все движения выполняйте очень аккуратно. Когда загрязнения будут удалены, набейте кроссовки бумагой и оставьте в проветриваемом помещении, чтобы они полностью высохли.

Несложные действия и своевременная чистка замшевых кроссовок поможет вам сохранить их безупречный вид на долгое время.

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Как почистить белые кроссовки из текстиля

Белые кроссовки из текстиля – хит продаж в летнее время. Чаще всего они имеют вставки из сетки, благодаря которым ноги дышат, а вы чувствуете себя максимально комфортно. Но, именно такая конструкция обуви способствует быстрому накоплению пыли, из-за чего обувь становится серой и теряет первоначальный блеск.



Кроссовки из текстиля помогают чувствовать себя максимально комфортно, поэтому научитесь за ними ухаживать / Фото unsplash

Поэтому, чтобы обувь не потеряла быстро свою первоначальную форму и белизну, прежде всего обратите внимание на температуру воды при стирке. После горячей воды они могут усесться, слишком холодная не спасет от пятен. Автоматическая сушка – еще один враг безупречной формы обуви. Поэтому всегда стирайте в теплой воде, сушите естественным способом на открытом воздухе и возьмите на заметку следующие методы:

В пластиковой емкости смешайте уксус с пищевой содой до получения пенистой массы, нанесите на обувь, затем смойте теплой водой;

Смешайте стиральный порошок, перекись водорода и уксус в равных долях. Щеткой с нанесенным раствором почистьте их;

Для чистки белой подошвы воспользуйтесь отбеливающей зубной пастой, которая избавит от серости и желтизны.

При машинной стирке, выбирайте щадящий режим, кроссовки желательно положить в наволочку белого цвета, не забудьте отключить режим отжима и сушки во избежание деформации, не используйте хлорированные отбеливатели.