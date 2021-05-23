Сейчас мы расскажем, как вычистить белые кроссовки за каких-то 10 минут. Сомневаетесь, что это возможно? Предлагаем проверить и поделиться с нами результатом.
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Чего стоит придерживаться перед чисткой:
- Перед чисткой вытащите из кроссовок шнурки и стельки.
- Удалите сухой салфеткой пыль и песок.
- Чтобы кроссовки не потеряли своей формы, после чистки набейте их внутри бумагой.
- Не оставляйте сохнуть обувь под прямыми солнечными лучами – краска может выгореть, и вместо белых кроссовок вы получите желтые.
- Не надевайте влажные кроссовки, иначе они растянуться и потеряют свою форму.
Маленькие секреты придадут вашим кроссовкам новизны / Фото nymag
Как почистить белые кожаные кроссовки
Кожа более устойчива к влаге и различным загрязнениям. Именно поэтому белые кожаные кроссовки чаще всего выбирают для периодов межсезонья.
Минимальный уход поможет вашим кроссовкам оставаться новыми / Фото unsplash
7 способов отмыть белые кожаные кроссовки:
- Жидкость для снятия макияжа подойдет не только для косметики, но и для небольших загрязнений на поверхности обуви. Достаточно пройтись смоченным ватным диском по пятну и его как не было;
- Для легкой степени загрязнения подойдет смесь яйца с четвертью стакана жирного молока. Протрите с помощью ватного диска пару, затем смойте водой;
- Кашица из картофельного крахмала и молока в равных объемах подойдет для кожаных моделей;
- Хозяйственное мыло нанесите на щетку, пройдитесь по обуви, после чего тщательно смойте;
- Отбеливающее средство на кислородной основе подойдет для моделей из текстиля. Нанесите его, подождите некоторое время и хорошо ополосните;
- Нанесите на белые кроссовки вазелин, через 20 мин смойте его влажной губкой, после чего вытрите насухо;
- Смешайте нашатырный спирт со стиральным порошком, нанесите на кроссовки влажной губкой, после чего смойте водой и вытрите насухо.
Как почистить белые кроссовки из замши
Замша - достаточно капризный материал и требует особого ухода.
Кроссовки из замши требуют особого ухода / Фото pixabay
Если вы попали под дождь или сильно испачкали белые замшевые кроссовки, следуйте следующей инструкции:
- Дайте кроссовкам высохнуть.
- Сухой щеткой для замши очистите грязь и поднимите ворс.
- Нанесите специальную очищающую пену, подождите и удалите остатки сухой салфеткой.
- Если пены под рукой нет, подойдет мыльный раствор с несколькими каплями нашатырного спирта.
- Все движения выполняйте очень аккуратно. Когда загрязнения будут удалены, набейте кроссовки бумагой и оставьте в проветриваемом помещении, чтобы они полностью высохли.
Несложные действия и своевременная чистка замшевых кроссовок поможет вам сохранить их безупречный вид на долгое время.
Как почистить белые кроссовки из текстиля
Белые кроссовки из текстиля – хит продаж в летнее время. Чаще всего они имеют вставки из сетки, благодаря которым ноги дышат, а вы чувствуете себя максимально комфортно. Но, именно такая конструкция обуви способствует быстрому накоплению пыли, из-за чего обувь становится серой и теряет первоначальный блеск.
Кроссовки из текстиля помогают чувствовать себя максимально комфортно, поэтому научитесь за ними ухаживать / Фото unsplash
Поэтому, чтобы обувь не потеряла быстро свою первоначальную форму и белизну, прежде всего обратите внимание на температуру воды при стирке. После горячей воды они могут усесться, слишком холодная не спасет от пятен. Автоматическая сушка – еще один враг безупречной формы обуви. Поэтому всегда стирайте в теплой воде, сушите естественным способом на открытом воздухе и возьмите на заметку следующие методы:
- В пластиковой емкости смешайте уксус с пищевой содой до получения пенистой массы, нанесите на обувь, затем смойте теплой водой;
- Смешайте стиральный порошок, перекись водорода и уксус в равных долях. Щеткой с нанесенным раствором почистьте их;
- Для чистки белой подошвы воспользуйтесь отбеливающей зубной пастой, которая избавит от серости и желтизны.
При машинной стирке, выбирайте щадящий режим, кроссовки желательно положить в наволочку белого цвета, не забудьте отключить режим отжима и сушки во избежание деформации, не используйте хлорированные отбеливатели.