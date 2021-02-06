Укриття, яке захистить від холоду та снігу: як побудувати іглу – покрокова інструкція
Іглу, куполоподібна хижа з блоків спресованого снігу, може стати рятувальною спорудою в екстремальних ситуаціях, або ж просто місцем для відпочинку. Небагато є таких, хто вміє її будувати. Пропонуємо вам дізнатися, яка самому зробити іглу.
Джерело:24 канал
Для будівництва іглу не потрібно мати спеціальну освіту чи багато років досвіду. Достатньо буде лопати та пилки.
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Що відомо про іглу
Джерело: Вікіпедія
Слово "іглу" походить від інуїтського слова "будинок". Маленькі іглу, які можуть вмістити 1 – 2 людини, досі використовують інуїти, які займаються мисливством у дикій природі. У традиційних селах великі іглу могли мати до 5 кімнат, в яких проживали до 20 людей.
Хто такі інуїти?Етнічна група корінних народів Північної Америки. Вони проживають на приблизно третині північних територій Канади – від півострова Лабрадор до гирла річки Макензі.
Вважається, що інуїти є частиною більшої групи ескімосів, хоча сам термін дехто вважає образливим. Загальна чисельність інуїтів за даними перепису населення 2011 року складає 59 тисяч осіб.
Джерело: National Geographic
- Виберіть ділянку, глибиною снігу не менше 1 метра. Іглу для 2 – 3 людей повинне мати радіус 1,3 метра. Потопчіть сніг, щоб переконатися, що він є достатньо твердим для нарізання на блоки.
- За допомогою лопати та пилки викопайте 2 траншеї у снігу. Виріжте з них блоки. Їхня ширина повинна бути такою ж, як ширина ручки пилки, а глибина полотна – довжина пилки. Усі поламані блоки бережіть, вони знадобляться пізніше для заповнення прогалин.
- Укладаючи блоки, розташуйте їх так, щоб вони нахилялися всередину під досить гострим кутом. Кут нахилу в кожному наступному ряді повинен бути більш похилим.
- Викопайтеся підлогу в іглу, щоб додати більше місця для голови. Одночасно зробіть двері, копаючи вниз, щоб створити тунель, який виходить назовні. Холодне повітря опуститься і опиниться в цьому просторі.
- Накрийте іглу куполоподібним дахом, використавши останні снігові блоки.
- Зробіть високі полиці для сну. Для цього візьміть сніг, виритий з підлоги. Це гарантуватиме, що там, де ви спатимете, повітря буде теплим.
- Розгладьте стіни та заповніть усі щілини, щоб уникнути танення снігу.
- Для сну вам все одно знадобиться теплий спальний мішок і килимок, які потрібні, щоб зігрітись.
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