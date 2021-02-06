Іглу, куполоподібна хижа з блоків спресованого снігу, може стати рятувальною спорудою в екстремальних ситуаціях, або ж просто місцем для відпочинку. Небагато є таких, хто вміє її будувати. Пропонуємо вам дізнатися, яка самому зробити іглу.

Для будівництва іглу не потрібно мати спеціальну освіту чи багато років досвіду. Достатньо буде лопати та пилки.

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Що відомо про іглу

Джерело: Вікіпедія

Слово "іглу" походить від інуїтського слова "будинок". Маленькі іглу, які можуть вмістити 1 – 2 людини, досі використовують інуїти, які займаються мисливством у дикій природі. У традиційних селах великі іглу могли мати до 5 кімнат, в яких проживали до 20 людей.

У винятково холодних умовах температура всередині іглу може досягати 16 градусів за Цельсієм. Повітря нагрівається теплом тіла мешканця.

Хто такі інуїти? Етнічна група корінних народів Північної Америки. Вони проживають на приблизно третині північних територій Канади – від півострова Лабрадор до гирла річки Макензі.



Вважається, що інуїти є частиною більшої групи ескімосів, хоча сам термін дехто вважає образливим. Загальна чисельність інуїтів за даними перепису населення 2011 року складає 59 тисяч осіб.

Як побудувати іглу: покрокова інструкція

Джерело: National Geographic

Виберіть ділянку, глибиною снігу не менше 1 метра. Іглу для 2 – 3 людей повинне мати радіус 1,3 метра. Потопчіть сніг, щоб переконатися, що він є достатньо твердим для нарізання на блоки. За допомогою лопати та пилки викопайте 2 траншеї у снігу. Виріжте з них блоки. Їхня ширина повинна бути такою ж, як ширина ручки пилки, а глибина полотна – довжина пилки. Усі поламані блоки бережіть, вони знадобляться пізніше для заповнення прогалин. Укладаючи блоки, розташуйте їх так, щоб вони нахилялися всередину під досить гострим кутом. Кут нахилу в кожному наступному ряді повинен бути більш похилим. Викопайтеся підлогу в іглу, щоб додати більше місця для голови. Одночасно зробіть двері, копаючи вниз, щоб створити тунель, який виходить назовні. Холодне повітря опуститься і опиниться в цьому просторі. Накрийте іглу куполоподібним дахом, використавши останні снігові блоки. Зробіть високі полиці для сну. Для цього візьміть сніг, виритий з підлоги. Це гарантуватиме, що там, де ви спатимете, повітря буде теплим. Розгладьте стіни та заповніть усі щілини, щоб уникнути танення снігу. Для сну вам все одно знадобиться теплий спальний мішок і килимок, які потрібні, щоб зігрітись.

Як побудувати іглу: дивіться відео Exploring Alternatives