Иглу, куполообразная хижина из блоков спрессованного снега, может стать спасательным сооружением в экстремальных ситуациях, или же просто местом для отдыха. Немного есть таких, кто умеет ее строить. Предлагаем вам узнать, какая же сделать иглу.

Для строительства иглу не нужно иметь специальное образование или много лет опыта. Достаточно лопаты и пилы.

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Что известно об иглу

Источник: Википедия

Слово "иглу" происходит от инуитского слова "дом". Маленькие иглу, которые могут вместить 1-2 человека, еще используют инуиты, которые занимаются охотой в дикой природе. В традиционных деревнях большие иглу могли иметь до 5 комнат, в которых проживали до 20 человек.

В исключительно холодных условиях температура внутри иглу может достигать 16 градусов по Цельсию. Воздух нагревается теплом тела жителя.

Кто такие инуиты? Этническая группа коренных народов Северной Америки. Они проживают на приблизительно трети северных территорий Канады – от полуострова Лабрадор до устья реки Макензи.



Считается, что инуиты являются частью большей группы эскимосов, хотя сам термин некоторые считают оскорбительным. Общая численность инуитов по данным переписи населения 2011 года составил 59 тысяч человек.

Как построить иглу: пошаговая инструкция

Источник: National Geographic

Выберите участок, глубиной снега не менее 1 метра. Иглу для 2-3 человек должен иметь радиус 1,3 метра. Потопчите снег, чтобы убедиться, что он достаточно твердый для нарезки на блоки.

Иглу для 2-3 человек должен иметь радиус 1,3 метра. чтобы убедиться, что он достаточно твердый для нарезки на блоки. С помощью лопаты и пилы выкопайте 2 траншеи в снегу. Вырежьте из них блоки . Их ширина должна быть такой же, как ширина ручки пилы, а глубина полотна – длина пилы. Все поломанные блоки берегите, они понадобятся позже для заполнения пробелов.

в снегу. . Их ширина должна быть такой же, как ширина ручки пилы, а глубина полотна – длина пилы. Все поломанные блоки берегите, они понадобятся позже для заполнения пробелов. Складывая блоки , расположите их так, чтобы они наклонялись внутрь под достаточно острым углом. Угол наклона в каждом следующем ряду должен быть более наклонным.

, расположите их так, под достаточно острым углом. Угол наклона в каждом следующем ряду должен быть более наклонным. Викопайтеся пол в иглу, чтобы добавить больше места для головы. Одновременно сделайте дверь, копая вниз, чтобы создать туннель, который выходит наружу. Холодный воздух опустится и окажется в этом пространстве.

чтобы добавить больше места для головы. Одновременно сделайте дверь, копая вниз, чтобы создать туннель, который выходит наружу. Холодный воздух опустится и окажется в этом пространстве. Накройте иглу куполообразной крышей , использовав последние снежные блоки.

, использовав последние снежные блоки. Сделайте высокие полки для сна . Для этого возьмите снег, вырытый с пола. Это будет гарантировать, что там, где вы будете спать, воздух будет теплым.

. Для этого возьмите снег, вырытый с пола. Это будет гарантировать, что там, где вы будете спать, воздух будет теплым. Разгладьте стены и заполните все щели, чтобы избежать таяния снега.

Для сна вам все равно понадобится теплый спальный мешок и коврик, которые нужны, чтобы согреться.

Как построить иглу: смотрите видео Exploring Alternatives