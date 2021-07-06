Як вживати достатньо рідини, якщо вам не смакує вода: дієві способи
Джерело:Real Simple
Користь води неможливо переоцінити, адже вона впливає на все – від обміну речовин до настрою. Рекомендація МОЗ для дорослих – від 8 до 11 склянок на день. Утім, норма рідини, яку потрібно споживати щодня, – у кожного своя.
І як часто вода просто не йде до горла… Ідеї 24 розповідають, як визначити для себе добову норму рідини, і діляться секретами, чим смачним можна замінити нудну воду.
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Скільки води слід пити на день
Кількість води, яку потрібно споживати щодня, є різною для кожного. На це впливають такі фактори:
- Вік. Людям похилого віку потрібно менше води.
- Активність. Важкі тренування і терапії вимагають більше рідини.
- Дієта. Якщо ви споживаєте багато білка, натрію або клітковини, варто пити більше води.
- Клімат. Жаркий та сухий клімат вимагає більше рідини.
- Ліки. Вживання різних препаратів теж регулює кількість води, яку потрібно пити.
Якщо ж брати до уваги добову норму (8 – 11 склянок), варто пам'ятати, що ця кількість включає воду, всі рідкі напої та продукти, які ви споживаєте протягом доби.
Смачні способи пити і їсти воду
Додайте у воду фрукти та смакуйте / Фото Unsplash
Якщо ви не дуже полюбляєте просту воду – існують способи її замінити або додати смаку. Ви можете спробувати настоювати воду, додаючи заморожені або свіжі фрукти. Так вода отримає додатковий смак і вітаміни. Ви також можете замінити рідину на фрукти та овочі, які містять багато води.Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із Soplica – незабутній вечір вам гарантований.
Фрукти з високим вмістом води
- полуниця – 91% вмісту води;
- кавун – 92% вмісту води;
- диня – 90% вмісту води;
- грейпфрут – 91% вмісту води;
- персик – 88% вмісту води;
- ананас – 87% вмісту води;
- апельсини – 87% вмісту води;
- кокосова вода – 95% вмісту води;
- малина – 87% вмісту води.
Які фрукти можна їсти замість води / Фото Unsplash
Овочі з високим вмістом води:
- огірок – 95% вмісту води;
- кабачки – 94% вмісту води;
- помідори – 94% вмісту води;
- цвітна капуста – 92% вмісту води;
- капуста – 92% вмісту води;
- салата айсберг – 96% вмісту води;
- селера – 95% вмісту води;
- зелений перець – 92% вмісту води;
- салата ромен – 95% вмісту води;
- шпинат – 92% вмісту води.
Вживайте ці овочі з великою кількістю води / Фото Unsplash
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Ще один чудовий спосіб поїсти та наповнити організм водою – приготувати бульйон із селерою, морквою або картоплею – ці овочі багаті кальцієм. Не рекомендуємо давати багато солі, адже вона затримує воду в організмі.
Рагу, смузі, фруктове морозиво або лимонад також є чудовим варіантом для споживання води. Додавайте до цих напоїв інгредієнти, які багаті рідиною та уникайте надмірної кількості солі чи цукру.