Як вживати достатньо рідини, якщо вам не смакує вода: дієві способи

6 липня 2021 , 17:09
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Джерело:

Real Simple

Користь води неможливо переоцінити, адже вона впливає на все – від обміну речовин до настрою. Рекомендація МОЗ для дорослих – від 8 до 11 склянок на день. Утім, норма рідини, яку потрібно споживати щодня, – у кожного своя.

І як часто вода просто не йде до горла… Ідеї 24 розповідають, як визначити для себе добову норму рідини, і діляться секретами, чим смачним можна замінити нудну воду.

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Скільки води слід пити на день

Кількість води, яку потрібно споживати щодня, є різною для кожного. На це впливають такі фактори:

  • Вік. Людям похилого віку потрібно менше води.
  • Активність. Важкі тренування і терапії вимагають більше рідини.
  • Дієта. Якщо ви споживаєте багато білка, натрію або клітковини, варто пити більше води.
  • Клімат. Жаркий та сухий клімат вимагає більше рідини.
  • Ліки. Вживання різних препаратів теж регулює кількість води, яку потрібно пити.

Якщо ж брати до уваги добову норму (8 – 11 склянок), варто пам'ятати, що ця кількість включає воду, всі рідкі напої та продукти, які ви споживаєте протягом доби. 

Смачні способи пити і їсти воду


Додайте у воду фрукти та смакуйте / Фото Unsplash

Якщо ви не дуже полюбляєте просту воду – існують способи її замінити або додати смаку. Ви можете спробувати настоювати воду, додаючи заморожені або свіжі фрукти. Так вода отримає додатковий смак і вітаміни. Ви також можете замінити рідину на фрукти та овочі, які містять багато води.

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Фрукти з високим вмістом води

  • полуниця – 91% вмісту води;
  • кавун – 92% вмісту води;
  • диня – 90% вмісту води;
  • грейпфрут – 91% вмісту води;
  • персик – 88% вмісту води;
  • ананас – 87% вмісту води;
  • апельсини – 87% вмісту води;
  • кокосова вода – 95% вмісту води;
  • малина – 87% вмісту води.


Які фрукти можна їсти замість води / Фото Unsplash

Овочі з високим вмістом води:

  • огірок – 95% вмісту води;
  • кабачки – 94% вмісту води;
  • помідори – 94% вмісту води;
  • цвітна капуста – 92% вмісту води;
  • капуста – 92% вмісту води;
  • салата айсберг – 96% вмісту води;
  • селера – 95% вмісту води;
  • зелений перець – 92% вмісту води;
  • салата ромен – 95% вмісту води;
  • шпинат – 92% вмісту води.


Вживайте ці овочі з великою кількістю води / Фото Unsplash

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Ще один чудовий спосіб поїсти та наповнити організм водою – приготувати бульйон із селерою, морквою або картоплею – ці овочі багаті кальцієм. Не рекомендуємо давати багато солі, адже вона затримує воду в організмі.

Рагу, смузі, фруктове морозиво або лимонад також є чудовим варіантом для споживання води. Додавайте до цих напоїв інгредієнти, які багаті рідиною та уникайте надмірної кількості солі чи цукру.

Автор: Ірина Бенцак