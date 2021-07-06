І як часто вода просто не йде до горла… Ідеї 24 розповідають, як визначити для себе добову норму рідини, і діляться секретами, чим смачним можна замінити нудну воду.

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Скільки води слід пити на день

Кількість води, яку потрібно споживати щодня, є різною для кожного. На це впливають такі фактори:

Вік. Людям похилого віку потрібно менше води.

Людям похилого віку потрібно менше води. Активність. Важкі тренування і терапії вимагають більше рідини.

Важкі тренування і терапії вимагають більше рідини. Дієта. Якщо ви споживаєте багато білка, натрію або клітковини, варто пити більше води.

Якщо ви споживаєте багато білка, натрію або клітковини, варто пити більше води. Клімат. Жаркий та сухий клімат вимагає більше рідини.

Жаркий та сухий клімат вимагає більше рідини. Ліки. Вживання різних препаратів теж регулює кількість води, яку потрібно пити.

Якщо ж брати до уваги добову норму (8 – 11 склянок), варто пам'ятати, що ця кількість включає воду, всі рідкі напої та продукти, які ви споживаєте протягом доби.

Смачні способи пити і їсти воду



Додайте у воду фрукти та смакуйте / Фото Unsplash

Якщо ви не дуже полюбляєте просту воду – існують способи її замінити або додати смаку. Ви можете спробувати настоювати воду, додаючи заморожені або свіжі фрукти. Так вода отримає додатковий смак і вітаміни. Ви також можете замінити рідину на фрукти та овочі, які містять багато води.

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Фрукти з високим вмістом води

полуниця – 91% вмісту води;

кавун – 92% вмісту води;

диня – 90% вмісту води;

грейпфрут – 91% вмісту води;

персик – 88% вмісту води;

ананас – 87% вмісту води;

апельсини – 87% вмісту води;

кокосова вода – 95% вмісту води;

малина – 87% вмісту води.



Які фрукти можна їсти замість води / Фото Unsplash

Овочі з високим вмістом води:

огірок – 95% вмісту води;

кабачки – 94% вмісту води;

помідори – 94% вмісту води;

цвітна капуста – 92% вмісту води;

капуста – 92% вмісту води;

салата айсберг – 96% вмісту води;

селера – 95% вмісту води;

зелений перець – 92% вмісту води;

салата ромен – 95% вмісту води;

шпинат – 92% вмісту води.



Вживайте ці овочі з великою кількістю води / Фото Unsplash

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Ще один чудовий спосіб поїсти та наповнити організм водою – приготувати бульйон із селерою, морквою або картоплею – ці овочі багаті кальцієм. Не рекомендуємо давати багато солі, адже вона затримує воду в організмі.

Рагу, смузі, фруктове морозиво або лимонад також є чудовим варіантом для споживання води. Додавайте до цих напоїв інгредієнти, які багаті рідиною та уникайте надмірної кількості солі чи цукру.