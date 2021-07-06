И как часто вода просто не идет в горло… Идеи 24 рассказывают, как определить для себя суточную норму жидкости, и делятся секретами, чем вкусным можно заменить скучную воду.

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Сколько следует пить в день

Количество воды, которое нужно потреблять ежедневно, различное для каждого. На это влияют следующие факторы:

Возраст. П ожилым людям нужно меньше воды.

ожилым людям Активность. Тяжелые тренировки и терапии требуют больше жидкости.

Диета. Если вы потребляете много белка, натрия или клетчатки, стоит пить больше воды.

Климат. Жаркий и сухой климат требует больше жидкости.

Лекарства. Применение различных препаратов тоже регулирует количество воды, которую нужно пить.

Если же принимать во внимание суточную норму (8 – 11 стаканов), следует помнить, что это количество включает воду, все жидкие напитки и продукты, которые вы потребляете в течение суток.

Вкусные способы пить и есть воду



Добавьте в воду фрукты и наслаждайтесь / Фото Unsplash

Если вы не очень любите простую воду – существуют способы ее заменить или добавить вкуса. Вы можете попробовать настаивать воду, добавляя замороженные или свежие фрукты. Так вода получит дополнительный вкус и витамины. Вы также можете заменить жидкость на фрукты и овощи, которые содержат много воды.

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Фрукты с высоким содержанием воды

клубника – 91% содержания воды;

арбуз – 92% содержания воды;

дыня – 90% содержания воды;

грейпфрут – 91% содержания воды;

персик – 88% содержания воды;

ананас – 87% содержания воды;

апельсины – 87% содержания воды;

кокосовая вода – 95% содержания воды;

малина – 87% содержания воды.



Фрукты можно есть вместо воды / Фото Unsplash

Овощи с высоким содержанием воды:

огурец – 95% содержания воды;

кабачки – 94% содержания воды;

помидоры – 94% содержания воды;

цветная капуста – 92% содержания воды;

капуста – 92% содержания воды;

салат айсберг – 96% содержания воды;

сельдерей – 95% содержания воды;

зеленый перец – 92% содержания воды;

салат ромэн – 95% содержания воды;

шпинат – 92% содержания воды.



Употребляйте эти овощи с большим количеством воды / Фото Unsplash

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Еще один замечательный способ поесть и наполнить организм водой – приготовить бульон с сельдереем, морковью или картошкой – эти овощи богаты кальцием. Не рекомендуем давать много соли, ведь она задерживает воду в организме.