И как часто вода просто не идет в горло… Идеи 24 рассказывают, как определить для себя суточную норму жидкости, и делятся секретами, чем вкусным можно заменить скучную воду.
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Сколько следует пить в день
Количество воды, которое нужно потреблять ежедневно, различное для каждого. На это влияют следующие факторы:
- Возраст. Пожилым людям нужно меньше воды.
- Активность. Тяжелые тренировки и терапии требуют больше жидкости.
- Диета. Если вы потребляете много белка, натрия или клетчатки, стоит пить больше воды.
- Климат. Жаркий и сухой климат требует больше жидкости.
- Лекарства. Применение различных препаратов тоже регулирует количество воды, которую нужно пить.
Если же принимать во внимание суточную норму (8 – 11 стаканов), следует помнить, что это количество включает воду, все жидкие напитки и продукты, которые вы потребляете в течение суток.
Вкусные способы пить и есть воду
Добавьте в воду фрукты и наслаждайтесь / Фото Unsplash
Если вы не очень любите простую воду – существуют способы ее заменить или добавить вкуса. Вы можете попробовать настаивать воду, добавляя замороженные или свежие фрукты. Так вода получит дополнительный вкус и витамины. Вы также можете заменить жидкость на фрукты и овощи, которые содержат много воды.
Фрукты с высоким содержанием воды
- клубника – 91% содержания воды;
- арбуз – 92% содержания воды;
- дыня – 90% содержания воды;
- грейпфрут – 91% содержания воды;
- персик – 88% содержания воды;
- ананас – 87% содержания воды;
- апельсины – 87% содержания воды;
- кокосовая вода – 95% содержания воды;
- малина – 87% содержания воды.
Фрукты можно есть вместо воды / Фото Unsplash
Овощи с высоким содержанием воды:
- огурец – 95% содержания воды;
- кабачки – 94% содержания воды;
- помидоры – 94% содержания воды;
- цветная капуста – 92% содержания воды;
- капуста – 92% содержания воды;
- салат айсберг – 96% содержания воды;
- сельдерей – 95% содержания воды;
- зеленый перец – 92% содержания воды;
- салат ромэн – 95% содержания воды;
- шпинат – 92% содержания воды.
Употребляйте эти овощи с большим количеством воды / Фото Unsplash
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Еще один замечательный способ поесть и наполнить организм водой – приготовить бульон с сельдереем, морковью или картошкой – эти овощи богаты кальцием. Не рекомендуем давать много соли, ведь она задерживает воду в организме.
Рагу, смузи, фруктовое мороженое или лимонад также является прекрасным вариантом для потребления воды. Добавляйте к этим напиткам ингредиенты, которые богаты жидкостью и избегайте чрезмерного количества соли или сахара.