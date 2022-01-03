Як перевірити, чи яйця з супермаркету справді свіжі: дієві методи

На свята щонайменше 30% страв готують з яйцями. Як же визначити, що цей продукт ви купили свіжим? Існує 3 перевірені методи, які точно допоможуть.

На жаль, в супермаркеті або на ринку перевірити свіжість вийде не завжди, але вдома це зробити цілком можливо. Ідеї 24 розповідають перевірені методи.

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Як перевірити яйця на свіжість

Перед тим, як розповісти про перевірені методи вдома, ми вже ж закликаємо не забувати дивитись на термін придатності в супермаркеті. Це легко і дуже важливо. І не просто робіть це перед покупкою – перевірте ще раз, перш ніж використовувати!

1 метод: кинути у воду

Покладіть яйце в миску з водою. Свіжі яйця тонуть, а от старі – будуть плавати, тому що в основі утворилася велика "кишеня" повітря.

2 метод: розбити в миску

Це один з найлегших способів перевірити свіжість. Яйце одразу ж буде погано пахнути, якщо його розбити.

3 метод: розбити на плоску тарілку

Якщо жовток лежатиме високо в центрі тарілки, а товста частина білка чітко визначена і є близько до жовтка – ваше яйце свіже! Якщо білок рідкий, а жовток є плоским – , ваше яйце старе і його слід викинути.

Як знати, чи яйця свіжі: відео