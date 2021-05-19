Та як це зробити, ми в цьому вам допоможемо. Отож вперед….

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Не спати на спині

Найчастіше люди хропуть тоді, коли сплять на спині. Тому логічна порада – не спіть не спині. Відучитися від цієї звички можна, вшивши в піжаму тенісний м'ячик.



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Дієта у допомогу

Хропіння і зайва вага дуже часто пов'язані. Жир накопичується не тільки під шкірою, а й в тканинах організму, в тому числі в тканинах шиї, стискаючи горло і провокуючи хропіння.



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Показувати язика

Тренуйте м'язи гортані. Найпростішою вправою є випинання мови. Висуньте якнайдалі та розслабте язик – повторіть 10 разів. Тепер спробуйте дотягнутися язиком до підборіддя – теж 10 разів.



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Відвідувати караоке

Спів відмінно тренує м'язи гортані й всю дихальну систему. Тож співайте завжди й всюди.



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Поміняти подушку

Боротьба з хропінням не основне призначення ортопедичної подушки, але здорове положення шиї під час сну як мінімум знижує ризики здавлювання тканин.



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Ніяких снодійних

Снодійні розслаблюють м'язи горла і сприяють появі хропіння. Тому від них варто відмовитися.



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Прибирання у кімнаті

Дуже часто, причиною хропіння стає алергія на пил. Чим чистіша кімната, тим в будь-якому випадку краще, тобто регулярне прибирання зайвим не буває.



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Приймати вітамін D

Нині вчені активно вивчають роль вітаміну D в лікуванні хропіння. Ймовірно, ця роль є суттєвою – від кількості вітаміну D може залежати функціонування мускулатури горла. Цілком можливо, дуже скоро цей вітамін буде офіційно визнаний засобом від хропіння.



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Дихати евкаліптом

Не варто недооцінювати силу фітотерапії. Навіть якщо від хропіння такі інгаляції раптом не врятують, то точно допоможуть легше і глибше дихати.



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