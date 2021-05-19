И как это сделать, мы в этом вам поможем. Так вперед ....
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Не спать на спине
Чаще всего люди храпят, когда спят на спине. Поэтому логический совет – не спите на спине. Отучиться от этой привычки можно, вшив в пижаму теннисный мячик.
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Диета в помощь
Храп и лишний вес очень часто связаны. Жир накапливается не только под кожей, но и в тканях организма, в том числе в тканях шеи, сжимая горло и провоцируя храп.
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Показывать язык
Тренируйте мышцы гортани. Простым упражнением является выпячивание языка. Выдвиньте как можно дальше и расслабьте язык – повторите 10 раз. Теперь попробуйте дотянуться языком до подбородка – тоже 10 раз.
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Посещать караоке
Пение отлично тренирует мышцы гортани и всю дыхательную систему. Поэтому пойте всегда и везде.
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Поменять подушку
Борьба с храпом не основное назначение ортопедической подушки, но здоровое положение шеи во время сна как минимум снижает риски сдавливания тканей.
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Никаких снотворных
Снотворные расслабляют мышцы горла и способствуют появлению храпа. Поэтому от них следует отказаться.
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Уборка в комнате
Очень часто, причиной храпа становится аллергия на пыль. Чем чище комната, тем в любом случае лучше, то есть регулярная уборка лишней не бывает.
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Принимать витамин D
Сейчас ученые активно изучают роль витамина D в лечении храпа. Вероятно, эта роль является существенной – от количества витамина D может зависеть функционирование мускулатуры гортани. Вполне возможно, очень скоро этот витамин будет официально признан средством от храпа.
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Дышать эвкалиптом
Не стоит недооценивать силу фитотерапии. Даже если от храпа такие ингаляции вдруг не спасут, то точно помогут легче и глубже дышать.
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