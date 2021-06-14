Щоб трансформувати старий комод, вам знадобиться зовсім трохи допоміжних елементів і ще менше часу. Отже, до роботи!

Читайте також Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю

Для оновлення старого комода вам знадобляться:

металеві кнопки,

фарба,

трафарети з візерунком,

молоток.

Хочете зробити близьким сюрприз? То прихопіть із собою улюблену Soplica й здивуйте всіх оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим!

На першому етапі нам знадобиться фарба для дерева. Найбільш вдалий колір – білий. Акуратно фарбуємо комод і залишаємо до того часу, поки він не висохне.

Фото justcoolidea

Цікаво Краса та затишок із пластикових труб – своїми руками: практичні ідеї для дому та саду з фото

Після цього за допомогою трафарету та олівця переносимо візерунок з паперу на двері комода.

Фото justcoolidea

Тепер на дверях робимо контур малюнка, використовуючи для цього металеві кнопки. Щоб спростити процес, кнопки можна забивати молотком.

Фото justcoolidea

Між кнопками варто робити невеликі відстані. В ідеалі такі, як на фото.

Фото justcoolidea

У результаті виходить стильна та вишукана тумбочка, яка ідеально доповнить будь-який інтер'єр.

Фото justcoolidea