Итак, если у вас есть немного свободного времени и желание перевоплотить свою старую мебель, наша подборка крутых идей вам точно понравится.

Если у вас есть два старых стула, вы можете создать красивую лавочку для зала, кухни или даже сада. Для этого вам лишь нужно разделить стулья от сидений, спилить по две ножки с обоих стульев, забрать сиденья и прикрепить между стульями прочную фанеру. После этого лишь необходимо позаботиться о декоре лавки. Здесь можно фантазировать и экспериментировать. Цвет выбирайте такой, чтобы подходил к другой мебели.

Романтическая скамейка украсит любой сад / Фото anoregoncottage

Удобный стул для чтения или любимое место для вашего пушистого друга

Если вам постоянно мешает старый комод, в котором сломанные некоторые ящики, –переделайте его в удобный стул или любимое место для котика или пса. Процесс не сложный. Стоит только "убрать" нежелательные шухляды и задекорировать (покрасить) те элементы, которые остались. Удачным дополнение после такой реставрации станут мягкие и удобные подушки, а также любимые игрушки вашего домашнего любимца.

Перевоплощение старого комода / Фото brightside.me

Реставрация стола Вам надоел старый журнальный стол и вы совсем не знаете, как его изменить? – Не проблема. Превратите его в винтажный стильный элемент декора. Все друзья будут уверены в том, что такая вещь не просто дорогостоящая, но и эксклюзивная. Для этого сначала покрасьте ножки в светлый цвет, затем закрепите фанеру несколько больше чем оригинальная "крышка" стола. К ней сверху приклейте специальный поролон для мебели и после этого выберите ткань или фатин для декора. Журнальный стол – новая версия / Фото newlywedmcgees Стулья с устаревшим принтом Такие элементы интерьера проще переделать, ведь достаточного только покрасить ножки и покрыть старую ткань новой. Для того чтобы стул выглядел красиво, стоит выбирать ткань такого цвета, который точно сочетается с вашей остальной мебелью. Яркий дизайн старых стульев / Фото berkem Шкаф, который вам действительно понравится Если вы любите старую мебель, храните ее, но стремитесь немного ее осовременить, сохранив частичную подлинность – просто покрасьте ее в другой цвет. Для "перевоплощения" такого шкафа вам понадобится только качественная краска удачно подобранного цвета. Буквально два часика труда – и вуаля – стильный шкаф уже в вашей квартире. Старый шкаф в новом цвете / Фото thriftdiving Старый телевизор У вас до сих пор есть старый телевизор в деревянной рамке? Давно планируете его выбросить, а руки все не доходят? Превратите его в красивую книжную полку. Для этого следует "почистить" конструкцию от экрана и всех соединяющих элементов. Вам понадобится только деревянная коробка. Изготавливаем 2-3 так называемые деревянные перегородки, закрепляем их, красим все в один цвет и через несколько часов ставим на полку все свои книги. Книжная полка с телевизора / Фото homehinges

Прикроватная тумба

Прикроватная тумба – это самый практичный шкаф в спальне. Это место, где хранятся все самые необходимые вещи. Он может содержать от книги, которую вы читаете перед сном, до маникюрных ножниц или даже зарядных устройств к телефону. Такая тумба должна быть не только практичной, но и красивой. Для этого старую тумбу стоит перекрасить в привлекательный цвет. Лучше, если вы совместите два цвета светлых оттенков. По желанию можете изменить ручки на более стильные.

Незаменимая вещь в каждой спальне / Фото legko.com

Благородное трюмо

Старое трюмо можно реставрировать в любом случае. Начать стоит со столика, на котором зафиксировано зеркало. Для этого нужно специальными инструментами снять шпон. Затем можно выбирать тот путь, который вам больше нравится. Вы можете покрасить древесину или поклеить ее специальной пленкой. По желанию можно изменить зеркало, приобретя предварительно новое. Реставрированное трюмо / Фото hometalk