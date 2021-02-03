Як перенести довгий переліт: 7 корисних порад

Для того, щоб переліт не приніс дискомфорту і не перетворився у справжнє випробування, потрібно знати деякі нюанси. Ці знання допоможуть відпочити, розслабитися і провести час з користю.

Джерело: 24 канал

Якщо ви прислухайтеся до наших порад, то не лише під час польоту, а й після нього ви будете почувати себе чудово.

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Одяг

Одна з найважливіших запорук легкого перельоту – зручний одяг. Не варто обирати щось вишукане чи таке, що сковуватиме ваші рухи. Окрім цього, рекомендуємо взяти із собою змінний одяг, особливо, якщо політ триватиме понад 12 годин.

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Перекус

Навіть якщо ви будете їсти в літаку, радимо взяти з собою продукти для перекусу. Це можуть бути: яблуко, банан, горішки, шоколад тощо. Іноді такі смаколики можуть покращити настрій і зробити політ більш приємним та легким.

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Антисептик

Попри те, що антисептики зараз є практично всюди, ви повинні мати власний флакон. Це стало невіддільною частиною нашого повсякдення. Також з собою обов'язково візьміть вологі серветки. Зауважте, що в літаку столик та кишеня є найбільш брудними, тому по можливості слідкуйте за тим, щоб ви нечистими руками не їли чи не торкалися до обличчя.

Шарф

Рекомендуємо взяти з собою шарф. Він може допомогти, якщо вам буде холодно, адже в літаку не завжди є пледи. Також шарф можна використати як подушку, яку не потрібно постійно надувати чи здувати.

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Книги чи фільми

Для того, щоб час минав швидко, радимо читати або дивитися фільми. Якщо вам це доставляє дискомфорт, знайдіть альтернативу. Наприклад, можете послухати аудіо книги чи просто улюблену музику.

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Маска

Не знімайте під час перельоту захисну маску, адже вона не лише захищає вас від вірусів та бактерій. Маска також стає так званим бар'єром для шкіри обличчя від сухого повітря в літаку.

Каплі

Якщо під час зльоту або посадки у вас болять вуха, радимо напередодні купити спеціальні каплі, які звузять судини барабанної перетинки. Також можна придбати спеціальні льодяники, які допоможуть "вирівняти дихання".