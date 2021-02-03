Для того чтобы перелет не принес дискомфорта и не превратился в настоящее испытание, нужно знать некоторые нюансы. Эти знания помогут отдохнуть, расслабиться и провести время с пользой.

Источник: 24 канал

Если вы прислушайтесь к нашим советам, то не только во время полета, но и после него вы будете чувствовать себя прекрасно.

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Одежда

Один из важнейших залогов легкого перелета – удобная одежда. Не стоит выбирать что-то изысканное или такое, что будет сковывать ваши движения. Кроме этого, рекомендуем взять с собой сменную одежду, особенно, если полет будет длиться более 12 часов.

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Перекус

Даже если вы будете есть в самолете, советуем взять с собой продукты для перекуса. Это могут быть: яблоко, банан, орешки, шоколад и тому подобное. Иногда такие вкусности могут улучшить настроение и сделать полет более приятным и легким.

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Антисептик

Несмотря на то, что антисептики сейчас практически везде, вы должны иметь свой флакон. Это стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Также с собой обязательно возьмите влажные салфетки. Заметьте, что в самолете столик и карман наиболее грязные, поэтому по возможности следите за тем, чтобы вы нечистыми руками не ели или не касались лица.

Шарф

Рекомендуем взять с собой шарф. Он может помочь, если вам холодно, ведь в самолете не всегда есть пледы. Также шарф можно использовать как подушку, которую не нужно постоянно надувать или сдувать.

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Книги или фильмы

Для того чтобы время шло быстро, советуем читать или смотреть фильмы. Если вам это доставляет дискомфорт, найдите альтернативу. Например, можете послушать аудиокниги или просто любимую музыку.

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Маска

Не снимайте во время перелета защитную маску, ведь она не только защищает вас от вирусов и бактерий. Маска также становится так называемым барьером для кожи лица от сухого воздуха в самолете.

Капли

Если во время взлета или посадки у вас болят уши, советуем накануне купить специальные капли, которые сузят сосуды барабанной перепонки. Также можно приобрести специальные леденцы, которые помогут "выровнять дыхание".