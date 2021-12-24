Як оздобити низ новорічної ялинки: 7 цікавих ідей
Джерело:24 канал
Досі не встановили традиційну ялинку? До Нового року залишаються лічені дні, тож варто поспішити. Напевно, кожен має власне бачення ідеальної зеленої красуні, тож прикрашає її відповідно до своїх вподобань та стилю інтер'єру.
Однак не варто нехтувати низом ялинки. Декор цього простору є завершальним елементом головного новорічного символу.
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Як прикрасити низ ялинки
1. Встановити казкову залізницю
Казкова залізниця навколо ялинки / Фото Pinterest
2. Поставити на сани
Ялинка на санях / Фото Pinterest
3. Посадити у плетений кошик
Плетена корзина / Фото Pinterest
4. Огорнути білою в'язаною ковдрою
В'язана ковдра / Фото Pinterest
5. Поставити у дерев'яний ящик
Ялинка ящику / Фото Pinterest
6. Упакувати подарунки
Подарунки під ялинкою / Фото Pinterest
7. Загорнути "у мішечок" та прикрасити стрічкою
Ялинка "у мішечку" / Фото Pinterest