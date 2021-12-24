Як оздобити низ новорічної ялинки: 7 цікавих ідей

15:05

Досі не встановили традиційну ялинку? До Нового року залишаються лічені дні, тож варто поспішити. Напевно, кожен має власне бачення ідеальної зеленої красуні, тож прикрашає її відповідно до своїх вподобань та стилю інтер'єру.