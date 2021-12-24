Однак не варто нехтувати низом ялинки. Декор цього простору є завершальним елементом головного новорічного символу.
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Ми пропонуємо до вашої уваги декілька цікавих ідей. Надихайтеся!
Як прикрасити низ ялинки
1. Встановити казкову залізницю
Казкова залізниця навколо ялинки / Фото Pinterest
2. Поставити на сани
Ялинка на санях / Фото Pinterest
3. Посадити у плетений кошик
Плетена корзина / Фото Pinterest
4. Огорнути білою в'язаною ковдрою
В'язана ковдра / Фото Pinterest
5. Поставити у дерев'яний ящик
Ялинка ящику / Фото Pinterest
6. Упакувати подарунки
Подарунки під ялинкою / Фото Pinterest
7. Загорнути "у мішечок" та прикрасити стрічкою
Ялинка "у мішечку" / Фото Pinterest