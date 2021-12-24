Однак не варто нехтувати низом ялинки. Декор цього простору є завершальним елементом головного новорічного символу.

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Ми пропонуємо до вашої уваги декілька цікавих ідей. Надихайтеся!

Як прикрасити низ ялинки

1. Встановити казкову залізницю

Казкова залізниця навколо ялинки / Фото Pinterest

2. Поставити на сани

Ялинка на санях / Фото Pinterest

3. Посадити у плетений кошик

Плетена корзина / Фото Pinterest

​4. Огорнути білою в'язаною ковдрою

В'язана ковдра / Фото Pinterest

5. Поставити у дерев'яний ящик

Ялинка ящику / Фото Pinterest

6. Упакувати подарунки

Подарунки під ялинкою / Фото Pinterest

7. Загорнути "у мішечок" та прикрасити стрічкою

Ялинка "у мішечку" / Фото Pinterest