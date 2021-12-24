Однако не стоит пренебрегать низом елки. Декор этого пространства является завершающим элементом нового новогоднего символа.

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Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных идей. Вдохновляйтесь!

Как украсить низ елки

1. Установить сказочную железную дорогу

Сказочная железная дорога вокруг елки / Фото Pinterest

2. Поставить на санки

Елка на санках / Фото Pinterest

3. Посадить в плетеную корзину

Плетеная корзина / Фото Pinterest

​4. Обернуть белым вязаным пледом

Вязаный плед / Фото Pinterest

5. Поставить в деревянный ящик

Елка в ящике / Фото Pinterest

6. Упаковать подарки

Подарки под елкой / Фото Pinterest

7. Завернуть "в мешочек" и украсить лентой

Елка "в мешочке" / Фото Pinterest