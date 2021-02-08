Як отримати підвищення зарплати: 4 способи, що працюють

Напевно, більшість людей мріють жити в достатку, не відчувати потреби в грошах. Для цього вони ходять на роботу, виконують свої обов'язки, намагаються не допускати ніяких помилок, щоб не втратити частину свого доходу.

Не так часто зустрінеш людину, яку влаштовує її зарплата. Дехто може хотіти збільшити свої щомісячні доходи, а не задовольнятися преміями, які бувають кілька разів на рік. Тому ми вам пропонуємо кілька хитрих способів, які допоможуть отримати підвищення зарплати.

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В потрібний час попросити збільшення

Просити про підвищення зарплати можна тільки тоді, коли у керівника гарний настрій. Передбачити, коли це буде, не так складно. До керівника можна підійти після укладення вдалої угоди, після завершення великого проєкту. В такий час начальник точно буде в хорошому настрої, тому шанси на надбавку до зарплати різко зростуть.



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Психологічні прийоми

Дослідники стверджують, що просити треба більше, ніж хочеться отримати. Тоді збільшується шанс отримати те, що планувалося спочатку.

Якщо ви очікуєте на суттєве підвищення зарплата, то можна попросити про надання відпустки в той час, коли в компанії залишилося мало співробітників. Керівник не зможе задовольнити це прохання, натомість запропонує попросити щось інше. Цим іншим може бути підвищення зарплати.



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Компроміс теж може бути важелем впливу

До керівника необхідно підійти, в той період, коли в компанії багато роботи, коли ледь встигають справлятися з обов'язками.

Потрібно почати скаржитися на погане самопочуття, сказати про бажання піти на лікарняний. Впевнені, начальник нікуди не відпустить, почне благати залишитися на роботі. У цей момент варто натякнути керівнику на готовність йти на жертви, але за умови, що до зарплати вдасться отримати надбавку за свої зусилля. Досягнути компромісу в такому випадку точно вдасться.



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Натякнути про можливе звільнення

Якщо людина є цінним фахівцем у компанії, яка зазнає труднощів з підбором персоналу, то цією порадою можна скористатися.



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