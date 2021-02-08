Наверняка большинство людей мечтают жить в достатке, не чувствовать потребности в деньгах. Для этого они ходят на работу, выполняют свои обязанности, стараются не допускать никаких ошибок, чтобы не потерять часть своего дохода.

Далеко не каждого человека устраивает его зарплата. Некоторые могут хотеть увеличить свои ежемесячные доходы, а не довольствоваться премиями, которые бывают несколько раз в год. Поэтому мы вам предлагаем несколько хитрых способов, которые помогут получить надбавку.

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В нужное время попросить увеличения

Просить о повышении зарплаты можно только тогда, когда у руководителя хорошее настроение. Предсказать, когда это будет, не так сложно. К руководителю можно подойти после заключения удачной сделки, после завершения большого проекта. В такое время начальник точно будет в хорошем настроении, поэтому шансы на прибавку к зарплате резко возрастут.



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Психологические приемы

Исследователи утверждают, что просить надо больше, чем хочется получить. Тогда больше шанс получить то, что планировалось изначально.

Если нужна большая зарплата, то можно попросить о предоставлении отпуска в то время, когда в компании осталось мало сотрудников. Руководитель не сможет удовлетворить эту просьбу, зато предложит попросить что-то другое. Этим другим может быть повышение зарплаты.



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Компромисс тоже может быть рычагом влияния

К руководителю необходимо подойти, в тот период, когда в компании много работы, когда сотрудники едва успевают справляться с обязанностями.

Нужно начать жаловаться на плохое самочувствие, сказать о желании уйти на больничный. Уверены, начальник никуда вас не отпустит, начнет умолять остаться на работе. В этот момент стоит намекнуть руководителю на готовность идти на жертвы, но при условии, что к зарплате удастся получить надбавку за свои усилия. Прийти к компромиссу в таком случае точно удастся.



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Намекнуть о возможном увольнении

Если человек является ценным специалистом в компании, которая испытывает трудности с подбором персонала, то этим советом можно воспользоваться.



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