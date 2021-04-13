Як організувати вечірку на рівні Беверлі-Гіллз: 6 важливих порад

Давно хочете організувати круту вечірку, як в американських фільмах? Тоді вам доведеться трохи постаратися, щоб улаштувати все на найвищому рівні. Заздалегідь продумайте всі організаційні моменти й, головне, заручіться підтримкою друзів.

Для того, щоб вечірка пройшла весело та феєрично, ви повинні врахувати 6 важливих нюансів. Яких – у нашій статті.

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1. Займіться організацією заздалегідь

Якщо ви хочете, щоб вечірка пройшла на "ура", займіться організацією завчасно. Так ви точно ні про що не забудете і врахуйте всі найтонші нюанси. Окрім цього, ви зможете попередити друзів своєчасно, завдяки чому вони точно зможуть побудувати свої плани найзручніше для себе.

Завчасно займіться організацією вечірки / Фото Museum-design

2. Список гостей

Для того, щоб уникнути різних незручних моментів, радимо скласти список гостей. Так ви зможете уточнити, хто точно зможе прийти, а хто відмовиться від вашого запрошення. Знаючи кількість гостей, ви зможете точніше розрахувати потрібну кількість їжі та напоїв.

3. Порахуйте свій бюджет

Ви повинні приблизно розуміти, скільки коштів вам знадобиться на декор, їжу, напої та розваги для друзів. Порахуйте всі затрати і, виходячи з цього розширяйте або скорочуйте меню, відмовтеся від декору або навпаки – вигадайте щось особливе.

Продумайте, яку суму коштів ви можете витратити на вечірку / Фото Ethicsalarms

4. Місце проведення

Ви повинні подбати про те, щоб місце для проведення вечірки було класним та комфортним. Подбайте про зону для відпочинку, для куріння, танців тощо. По можливості додайте атмосферного декору.

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5. Їжа та напої

На вечірці має бути вдосталь їжі та різноманітних напоїв. Обов'язково підготуйте алкоголь різної міцності, закуски, салати тощо. Якщо у вашій компанії будуть вегетаріанці, не забудьте про смаколики і для них.

Подбайте про те, щоб на вечірці було багато їжі та напоїв / Фото Montblancrussia

6. Розваги

Для того, щоб усім гостям було весело, подбайте про розваги. Ви, зокрема, можете організувати: