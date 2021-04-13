Давно хотите организовать крутую вечеринку, как в американских фильмах? Тогда вам придется немного постараться, чтобы устроить все на высшем уровне. Заранее продумайте все организационные моменты и, главное, заручитесь поддержкой друзей.

Для того чтобы вечеринка прошла весело и феерично, вы должны учесть 6 важных нюансов. Каких – читайте в нашей статье.

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1. Займитесь организацией заранее

Если вы хотите, чтобы вечеринка прошла на "ура", займитесь организацией заранее. Так вы точно ни о чем не забудете и учтите все тончайшие нюансы. Кроме этого, вы сможете предупредить друзей своевременно, благодаря чему они точно смогут построить свои планы удобнее для себя.

Заранее займитесь организацией вечеринки / Фото Museum-design

2. Список гостей

Для того чтобы избежать различных неудобных моментов, советуем составить список гостей. Так вы сможете уточнить, кто точно сможет прийти, а кто откажется от вашего приглашения. Зная количество гостей, вы сможете точнее рассчитать нужное количество еды и напитков.

3. Посчитайте свой бюджет

Вы должны примерно понимать, сколько средств вам понадобится на декор, еду, напитки и развлечения для друзей. Посчитайте все затраты и, исходя из этого расширяют или сокращайте меню, откажитесь от декора или наоборот – придумайте что-то особенное.

Продумайте, какую сумму денег вы можете потратить на вечеринку / Фото Ethicsalarms

4. Место проведения

Вы должны позаботиться о том, чтобы место для проведения вечеринки было классным и комфортным. Позаботьтесь о зоне для отдыха, для курения, танцев и тому подобное. По возможности добавьте атмосферного декора.

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5. Еда и напитки

На вечеринке должно быть достаточно еды и разнообразных напитков. Обязательно подготовьте алкоголь различной крепости, закуски, салаты и тому подобное. Если в вашей компании будут вегетарианцы, не забудьте о вкусняшках и для них.

Позаботьтесь о том, чтобы на вечеринке было много еды и напитков / Фото Montblancrussia

6. Развлечения

Для того чтобы всем гостям было весело, позаботьтесь о развлечениях. Вы, в частности, можете организовать: