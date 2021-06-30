І не потрібно кондиціонера: 6 простих дій, які допоможуть охолодити кімнату у спеку

Літня спека часом робить перебування вдома нестерпним. Та навіть якщо у вас немає кондиціонера, кімнату охолодити можна за допомогою простих дій.

Спекотне літо в Україні пережити легко, якщо знати певні лайфхаки. І один з них – як охолодити кімнату.

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Як охолодити приміщення



Дієві поради, які допоможуть охолодити дім у спеку / Фото Unsplash

Підготуйтесь до спеки завчасно

Якщо у вас приватний будинок, посадіть навколо дерева, які будуть створювати тінь. Придбайте спеціальні ролокасети або сонцевідбивні плівки – вони створять ефективний тепловий щит для приміщення.

В Італії всі вікна закриті ролокасетами, які повністю закривають кімнату від сонячного світла і створюють прохолоду.

Відкрийте двері та вікна

Якщо спекотні дні вже наступили, відкрийте всі двері і вікна вдома, створюючи протяг. Це допоможе повітрю циркулювати і не дасть застоюватись чи нагріватись.

Закрийте штори та жалюзі



Закрийте всі штори та жалюзі / Фото Unsplash

Щільно закрийте всі штори та жалюзі, і ви відчуєте прохолоду. До 30% тепла надходить саме з вікон. Особливо це стосується тих, які виходять на сонячну сторону.

Включіть вентиляцію в кухні та ванні

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

Якщо ви приймаєте гарячу ванну або готуєте на кухні, не забудьте обов'язково включити витяжну шафу. Вона допоможе позбутися гарячого повітря і запаху від приготування страв.

Залишайте відкриті вікна на ніч

Увечері, коли температура знижується, не забувайте провітрити приміщення. Нічна прохолода допоможе боротись зі спекою навіть вдень. Зранку радимо зумисне створити протяг, щоб провітрити всі закутки вашої оселі, та закрити вікна, щоб не впускати тепле повітря у кімнати.

Зволожуйте повітря вдома



Розпилюйте воду вдома / Фото Unsplash

Це можна робити за допомогою спеціальних девайсів чи оприскувачів. Розпилюйте воду кожні 40 хвилин, але робіть це в міру: занадто вологе повітря не є корисним. Також у мережі радять намочити простирадло та повісити його у кімнаті на ніч: так ви збільшите вологість у приміщенні і створите легку прохолоду.

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Корисні лайфхаки, які допоможуть заснути в спеку

Якщо ж охолодження кімнат не дало бажаного результату, а спека не дає вам заснути, тоді варто використати вже всім відомі лайфхаки.

Перед тим, як лягати спати, відчиніть двері в спальні.

Пийте багато холодного – це допоможе знизити температуру тіла.

Не переїдайте, вибирайте легку їжу.

Охолодіть місце, де ви будете спати: можна намочити простирадло або ненадовго поставити його в морозилку.

Прийміть прохолодний душ або ванну – це допоможе позбутись поту і шкіра буде краще дихати.

Лягайте в ліжку без одягу або вибирайте речі зі стовідсоткової бавовни.



Поради, які допоможуть заснути у спеку / Фото Unsplash