Жаркое лето в Украине пережить легко, если знать определенные лайфхаки. И один из них – как охладить комнату.

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Как охладить помещение



Действенные советы, которые помогут охладить дом в жару / Фото Unsplash

Подготовьтесь к жаре заранее

Если у вас частный дом, посадите вокруг деревья , которые будут создавать тень. Приобретите специальные ролокассеты или солнце отбивные пленки – они создадут эффективный тепловой щит для помещения.

В Италии все окна закрыты ролокассетами, которые полностью закрывают комнату от солнечного света и создают прохладу.

Откройте двери и окна

Если жаркие дни уже наступили, откройте все двери и окна дома, создавая сквозняк. Это поможет воздуху циркулировать и не даст застаиваться или нагреваться.

Закройте шторы и жалюзи



Закройте все шторы и жалюзи / Фото Unsplash

Плотно закройте все шторы и жалюзи, и вы почувствуете прохладу. До 30% тепла поступает именно из окон. Особенно это касается тех, которые выходят на солнечную сторону.

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Включите вентиляцию на кухне и в ванной комнате

Если вы принимаете горячую ванну или готовите на кухне, не забудьте обязательно включить вытяжку . Она поможет избавиться от горячего воздуха и запаха от приготовления блюд.

Оставляйте открытые окна на ночь

Вечером, когда температура снижается, не забывайте проветривать помещение. Ночная прохлада поможет бороться с жарой даже днем. Утром советуем умышленно создать сквозняк, чтобы проветрить все уголки вашего дома, и закрыть окна, чтобы не впускать теплый воздух в комнаты.

Увлажняйте воздух дома



Распыляйте воду дома / Фото Unsplash

Это можно делать с помощью специальных комплектующих или опрыскивателей. Распыляйте воду каждые 40 минут, но делайте это в меру: слишком влажный воздух не является полезным. Также в сети советуют намочить простыню и повесить ее в комнате на ночь: так вы увеличите влажность в помещении и создадите легкую прохладу.

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Полезные лайфхаки, которые помогут уснуть в жару

Если же охлаждения комнат не дало желаемого результата, а жара не дает вам уснуть, тогда стоит использовать уже всем известные лайфхаки.

Перед тем, как ложиться спать, откройте дверь в спальне.

Пейте много холодного – это поможет снизить температуру тела.

Не переедайте, выбирайте легкую пищу.

Охладите место, где вы будете спать: можно намочить простыню или ненадолго поставить ее в морозилку.

Примите прохладный душ или ванну – это поможет избавиться от пота и кожа будет лучше дышать.

Ложитесь в постель без одежды или выбирайте вещи из стопроцентного хлопка.