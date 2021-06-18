Як одягнутися на пікнік, щоб було зручно й стильно

Літо – час відпочинку на свіжому повітрі. І якщо ви не з тих, хто на природу вбирається в те, що не шкода порвати чи замастити, вам слід подбати про "пікніковий" гардероб.

Ключова вимога до одягу для активного відпочинку – зручність. І повірте: зручність може бути стильною! Звісно, якщо вже мати напоготові заздалегідь дібрані на цей випадок речі, а не хапати перше, що випаде із шафи.

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Гардероб на пікнік

Одяг

Якщо ви плануєте поїздку за місто, відпочинок у лісі чи похід на берег озера, робіть ставку на зручний одяг у спортивному стилі. Ви можете випробувати спортивні шорти у поєднанні з приталеною футболкою.



Одяг на пікнік повинен бути комфортним / Фото pexels

Ближче до вечора, коли стане прохолодніше та почнуть з’являтися надокучливі комарі, вам доведеться змінити, або доповнити свій наряд. Вільна проста сорочка у поєднанні з еластичними джинсами чи штанами вільнішого покрою чудово виглядатимуть разом.

У прохолодний день вам також знадобиться толстовка або тонка куртка з капюшоном. Віддайте перевагу натуральним повітропроникним тканинам.



У прохолодну погоду візьміть з собою куртку / Фото unsplash

Однак, якщо вас чекає надзвичайно активний і довгий день на природі, ви можете випробувати одяг з матеріалів, які містять синтетичні волокна. Такий гардероб відводить вологу та швидко висихає. Ось чому спортсмени вибирають футболки з таких спеціалізованих матеріалів.

Пам’ятайте, що під час пікніка дуже легко забруднитися від їжі, трави чи стовбура дерева, на якому сидітимете. І якщо ви не хочете виглядати неохайно на ваших фотографіях в інсті, віддайте перевагу одягу в темних відтінках.

Взуття

Кросівки зі стійкою нековзною підошвою чудово підійдуть тим, хто не плануєте підкорювати гірські вершини. А для зовсім спокійного відпочинку можна спробувати спортивні сандалі.



Кросівки чудово підійдуть для відпочинку на природі / Фото unsplash

Обов’язкові аксесуари на природі

Окрім одягу та взуття, варто взяти з собою деякі необхідні аксесуари.

Насамперед головний убір, який захистить вас від пекучого сонця. Класична бейсболка з сіткою або так звана бейсболка-хуліганка додадуть вашому стилю завершеності. Дівчата можуть обрати капелюшки, а також пов’язати на шию хустку, щоб створити легку ідилічну атмосферу.



Подбайте про головний убір / Фото pexels

Наступний важливий аксесуар – сонцезахисні окуляри. Звичайно, їх треба обирати відповідно до форми вашого обличчя. Але при виборі окулярів, насамперед зверніть увагу на рівень УФ-захисту. Для відпочинку на пляжі варто взяти з найвищим рівнем захисту, у лісі підійдуть окуляри зі світлішим склом. Також беріть такі моделі, які міцно триматимуться на обличчі і не спадатимуть, коли вам доведеться нахилитися, щоб зібрати сухі гілки для вашого багаття.



Сонцезахисні окуляри на природі обов'язкові / Фото pexels

Крім того, візьміть собою рюкзак чи сумку, наприклад типу кошика, щоб спакувати ковдру, їжу та напої. Для документів та інших дрібних предметів знадобиться сумка на пояс.



Відпочинок на свіжому повітрі / Фото pexels