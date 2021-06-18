Ключова вимога до одягу для активного відпочинку – зручність. І повірте: зручність може бути стильною! Звісно, якщо вже мати напоготові заздалегідь дібрані на цей випадок речі, а не хапати перше, що випаде із шафи.
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Гардероб на пікнік
- Одяг
Якщо ви плануєте поїздку за місто, відпочинок у лісі чи похід на берег озера, робіть ставку на зручний одяг у спортивному стилі. Ви можете випробувати спортивні шорти у поєднанні з приталеною футболкою.
Одяг на пікнік повинен бути комфортним / Фото pexels
Ближче до вечора, коли стане прохолодніше та почнуть з’являтися надокучливі комарі, вам доведеться змінити, або доповнити свій наряд. Вільна проста сорочка у поєднанні з еластичними джинсами чи штанами вільнішого покрою чудово виглядатимуть разом.
У прохолодний день вам також знадобиться толстовка або тонка куртка з капюшоном. Віддайте перевагу натуральним повітропроникним тканинам.
У прохолодну погоду візьміть з собою куртку / Фото unsplash
Однак, якщо вас чекає надзвичайно активний і довгий день на природі, ви можете випробувати одяг з матеріалів, які містять синтетичні волокна. Такий гардероб відводить вологу та швидко висихає. Ось чому спортсмени вибирають футболки з таких спеціалізованих матеріалів.
Пам’ятайте, що під час пікніка дуже легко забруднитися від їжі, трави чи стовбура дерева, на якому сидітимете. І якщо ви не хочете виглядати неохайно на ваших фотографіях в інсті, віддайте перевагу одягу в темних відтінках.
- Взуття
Кросівки зі стійкою нековзною підошвою чудово підійдуть тим, хто не плануєте підкорювати гірські вершини. А для зовсім спокійного відпочинку можна спробувати спортивні сандалі.
Кросівки чудово підійдуть для відпочинку на природі / Фото unsplash
Обов’язкові аксесуари на природі
Окрім одягу та взуття, варто взяти з собою деякі необхідні аксесуари.
Насамперед головний убір, який захистить вас від пекучого сонця. Класична бейсболка з сіткою або так звана бейсболка-хуліганка додадуть вашому стилю завершеності. Дівчата можуть обрати капелюшки, а також пов’язати на шию хустку, щоб створити легку ідилічну атмосферу.
Подбайте про головний убір / Фото pexels
Наступний важливий аксесуар – сонцезахисні окуляри. Звичайно, їх треба обирати відповідно до форми вашого обличчя. Але при виборі окулярів, насамперед зверніть увагу на рівень УФ-захисту. Для відпочинку на пляжі варто взяти з найвищим рівнем захисту, у лісі підійдуть окуляри зі світлішим склом. Також беріть такі моделі, які міцно триматимуться на обличчі і не спадатимуть, коли вам доведеться нахилитися, щоб зібрати сухі гілки для вашого багаття.
Сонцезахисні окуляри на природі обов'язкові / Фото pexels
Крім того, візьміть собою рюкзак чи сумку, наприклад типу кошика, щоб спакувати ковдру, їжу та напої. Для документів та інших дрібних предметів знадобиться сумка на пояс.