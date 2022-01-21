Як одночасно приготувати дві великі піци в одній духовці: крутий лайфхак

Доставка їжі – це, звісно, зручно й економить багато часу. Але куди смачніше, якщо приготувати, скажімо, піцу самостійно. Особливо, якщо залучити до процесу друзів.

Вигадувати велосипед не будемо, а просто уявімо один з найпоширеніших сценаріїв: запланували, наприклад, затишні посиденьки з рідними чи друзями. Що ж їсти? Найчастіше доповненням такого вечора стає піца, привезена кур'єром з улюбленого закладу.

І ще Продовження "Ейфорії" та інші головні кінопрем'єри: що подивитися глядачам на OLL.TV у січні

Ми ж радимо піти не зовсім стандартним шляхом. Запропонуйте друзям колективно приготувати піцу. Це вам і веселе часопроведення, яке, упевнені, без курйозів не обійдеться, і корисну справу зробите. Адже їсти все ж захочеться.

Тим часом поділимося лайфхаком, який допоможе вам зекономити час при випіканні. Говоримо ми про те, що у духовку можна помістити одночасно 2 піци. І ні, справа не у двох решітках, які можна розмістити одну над одною, адже тоді піци пропечуться нерівномірно.

Весь секрет у тому, що перед ти як відправляти коржі з начинкою у духовку, їх потрібно розрізати навпіл. Так вам вдасться компактно розмістити 2 піци на одній решітці, а, відповідно, вдвічі швидше приготувати смаколики на вечір.